Дома в Италии. Фото: УНИАН

В Италии в 2026 году продолжают продавать заброшенные дома за символический 1 евро. Такие предложения действуют в десятках небольших городков, в частности на Сицилии и Сардинии. Приобрести недвижимость могут и иностранцы, но вместе с домом покупатели получают обязанность восстановить жилье и оплатить все расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Local.

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Где в Италии продают дома за 1 евро

Программы продажи недвижимости за символическую сумму остаются актуальными и в 2026 году. Их цель — вернуть жизнь населенным пунктам, где из-за оттока населения осталось много заброшенных домов, а у местных властей нет ресурсов для их содержания.

Больше всего таких предложений сосредоточено на Сицилии. Там примерно 35 городков участвуют в программах продажи дешевой недвижимости. Среди них — прибрежные Аугуста и Пальма-ди-Монтекьяро, а также горные Троина и Кастель-ди-Луцио. Известными примерами стали Муссомели, Самбука, Ганджи и Кастильоне-ди-Сицилия.

На Сардинии к инициативе присоединились примерно семь населенных пунктов. В частности, дома можно искать в Оллолай, Нульви, Монтрести и Бонаннаро.

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Предложения есть и в других частях страны:

Юг: Калабрия, в частности Чинквефронди и Бизиньяно, а также Кампания с городками Дзунголи и Теора. Программы действуют также в Базиликате и Апулии.

Центральная Италия: Абруццо, в частности Казоли и Пенне, Лацио, Марке и Тоскана.

Север: Лигурия, Пьемонт и Валле-д’Аоста.

Среди относительно новых инициатив — программы в Вилла-Базилика в Тоскане, которая присоединилась в апреле 2025 года, и Петределла-Тернина в регионе Молизе, где предложение запустили в марте 2025 года.

Кто может приобрести недвижимость за 1 евро

Такие программы не ограничиваются гражданами Италии. Подавать заявки могут также иностранцы, в том числе граждане стран, не входящих в Европейский Союз.

Однако приобретение дома не означает автоматического получения вида на жительство в стране. Для граждан государств, не входящих в ЕС, продолжают действовать общие визовые и миграционные правила.

Кроме того, покупатель должен согласиться с условиями конкретного муниципалитета. Это не единственная государственная программа с одинаковыми правилами для всей страны: каждая местная община самостоятельно определяет порядок продажи и требования к будущим владельцам.

Обычно от покупателей требуют:

представить план реконструкции в течение двух, трёх или шести месяцев после приобретения — в зависимости от правил населённого пункта;

выполнить обязательства по восстановлению дома;

самостоятельно оплатить ремонтные работы;

покрыть нотариальные, юридические и регистрационные расходы.

Некоторые муниципалитеты разрешают использовать приобретённую недвижимость для ведения туристического бизнеса. Например, владелец может обустроить в доме жильё для отдыхающих. Однако о таком намерении необходимо уведомить местные власти ещё при подаче заявки.

Почему дом за 1 евро может стоить сотни тысяч

Символическая цена — лишь начальная стоимость недвижимости. Большинство таких домов находятся в плохом техническом состоянии и требуют масштабной реконструкции.

Новым владельцам приходится восстанавливать крыши, укреплять конструкции, заменять коммуникации, ремонтировать стены и обустраивать помещения для проживания. Иногда речь идет фактически о полной реконструкции здания.

Зафиксированы случаи, когда иностранные покупатели вкладывали в такие объекты сотни тысяч евро. В результате расходы на ремонт могли во много раз превышать потенциальную рыночную стоимость готового жилья.

Есть и другая проблема: из-за популярности предложений наиболее привлекательные объекты в отдельных городках становятся предметом конкуренции между покупателями. В ходе торгов цена недвижимости может вырасти с 1 евро до десятков тысяч евро.

Поэтому перед покупкой стоит проверить техническое состояние дома, оценить смету реконструкции и ознакомиться со всеми требованиями местных властей. Отдельно нужно учесть расходы на оформление права собственности и юридическое сопровождение сделки.

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