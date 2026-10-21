Люди празднуют Новый год в Яремче. Фото: УНИАН

Яремче остается одним из популярных направлений для зимних путешествий в Карпаты. На период новогодних праздников стоимость проживания для двух взрослых зависит от площади номера, условий размещения и наличия питания. Согласно предложениям на период с 30 декабря 2026 года по 2 января 2027 года, три ночи стоят от 6 000 до почти 30 000 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com.

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Сколько стоит жилье в Яремче на Новый год

Для сравнения взяты предложения на три ночи — с заездом 30 декабря 2026 года и выездом 2 января 2027 года — для двух взрослых.

Самый дешевый из рассмотренных вариантов — двухместный номер площадью 15 квадратных метров. В нем есть широкая двуспальная кровать и бесплатный Wi-Fi. Стоимость проживания за три ночи составляет 6 000 гривен с учетом налогов и сборов. Условия предусматривают бесплатную отмену бронирования до 23 декабря 2026 года.

Номер в отеле в Яремче. Фото: Booking.com

Еще один вариант — полулюкс площадью 18 квадратных метров с широкой двуспальной кроватью и видом на горы. В тариф входит завтрак, а бесплатная отмена бронирования доступна до 16 декабря 2026 года. Три ночи стоят 10 200 гривен. За студию площадью 38 квадратных метров придется заплатить 12 600 гривен, а за люкс такой же площади — 14 400 гривен. В обоих случаях завтрак также включен.

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Двухместный полулюкс с видом на горы. Фото: Booking.com

Среди предложений есть трехместный номер "делюкс" площадью 24 квадратных метра с балконом, видом на горы и бесплатным Wi-Fi. Его стоимость за три ночи составляет 10 200 гривен без завтрака или 11 550 гривен с питанием. Для тех, кому нужно больше пространства, доступен улучшенный люкс площадью 48 квадратных метров за 16 500 гривен без завтрака или за 18 300 гривен с ним.

Трехместный номер "Делюкс" с видом на горы. Фото: Booking.com

Для отдыха с питанием можно рассмотреть двухместный номер эконом-класса площадью 17 квадратных метров. В стоимость трех ночей входят завтраки и ужины. Само проживание стоит 17 700 гривен, а с учетом указанных налогов и сборов общая сумма составляет 17 856 гривен. Стандартный двухместный номер с балконом стоит 18 156 гривен за три ночи с учётом сборов.

Двухместный номер эконом-класса Фото: Booking.com

Для тех, кто планирует остановиться в более просторном номере, доступен полулюкс площадью 40 квадратных метров с собственной кухней, балконом и террасой. В номере также предусмотрен диван-кровать. Стоимость проживания за три ночи составляет 29 988 гривен со скидкой 15% от первоначальной цены 35 280 гривен. При этом тариф не предусматривает возврат средств.

Двухместный полулюкс с кухней и балконом Фото: Booking.com

Сколько денег нужно на новогоднюю поездку

Судя по рассмотренным предложениям, проживание для двух взрослых в течение трех ночей в Яремче стоит от 6 000 до 29 988 гривен. Самый доступный вариант предусматривает только проживание, тогда как в некоторых более дорогих тарифах уже учтены завтраки и ужины.

При планировании бюджета стоит учесть и другие расходы: дорогу в Карпаты, питание вне отеля, экскурсии и развлечения. Если выбрать тариф с включенными завтраками и ужинами, расходы на питание можно частично предусмотреть заранее.

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Также Новини.LIVE сравнивали цены на проживание в Буковеле и польской Бялке-Татранской на Новый год. За три ночи для двух взрослых стоимость проживания в Буковеле начиналась от 12 900 гривен, а в Польше — от 18 970 гривен. На итоговую сумму влияют площадь номера, питание и условия отмены бронирования.