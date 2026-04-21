Штрафы за аренду жилья в Украине: будут ли новые санкции для владельцев

На фоне постоянных изменений в сфере недвижимости в Украине снова активизировались разговоры о возможных штрафах для арендодателей. Часть новостей создала впечатление, что государство готовит жесткие санкции за сдачу жилья без оформления. Однако реальная ситуация выглядит иначе.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк отметила, что ключевая дискуссия идет не вокруг наказаний, а вокруг выгодных условий для легальной аренды, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

Вводят ли штрафы за сдачу квартиры

Информация о новых штрафах для владельцев жилья не соответствует действительности.

"В парламенте сейчас не рассматривают никаких инициатив по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду", — подчеркнула Шуляк.

По словам депутата, сейчас нет даже законопроектов, которые бы предлагали вводить дополнительную ответственность именно для рынка аренды.

Читайте также:

Налог на доход от сдачи жилья

Хотя новых штрафов нет, это не значит, что можно забыть о старых правилах. Налоговый кодекс работает уже годами, и в нем четко прописаны последствия для тех, кто попал в поле зрения налоговиков, но не уплатил долю государству.

"Если налоговая имеет информацию о заключенном договоре аренды, но налоги не уплачиваются, применяются действующие санкции: штраф в размере 25 % суммы долга и пеня, а в случае повторного нарушения — 50 % и пеня", — говорит парламентарий.

Таким образом действуют те же нормы, что и 5 или 10 лет назад. Вопрос лишь в том, как именно государство узнает о доходах граждан.

Легализация аренды квартир

Главная причина, почему арендодатели избегают официального оформления, — высокая налоговая нагрузка.

"При нынешней модели, если человек не является ФЛП, он должен заплатить 23% налогов", — пояснила Шуляк.

Речь идет о:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Сейчас власть ищет путь, как сделать так, чтобы платить было выгодно.

"Обсуждаются законодательные решения, которые должны сделать официальную аренду экономически целесообразной для обычных владельцев жилья", — отметила депутат.

Среди главных идей — снижение налога с 18% до 5%. Особенно это может коснуться тех, кто предоставляет приют переселенцам (ВПЛ).

Проверки арендодателей через банки и ОСМД

Слухи о новых механизмах контроля также не подтверждаются.

"Никаких новых инструментов принуждения в этой части сейчас не разрабатывают", — заявила Шуляк.

Итак, не планируется массовых проверок через банки, контроля через ОСМД или новых схем отслеживания аренды. Система остается прежней: налоговая может заинтересоваться вами только при наличии официального договора или если кто-то из "доброжелательных" соседей напишет официальную жалобу.

Как правильно сдавать квартиру в аренду

Конечная цель государства — не просто собрать деньги, а сделать рынок цивилизованным. Это означает не только налоги, но и защиту прав обеих сторон.

В будущем планируют внедрить:

Четкие стандарты качества жилья. Типовые договоры, защищающие владельца от порчи имущества, а арендатора от внезапного выселения. Прогнозируемые правила изменения цены.

Шуляк считает, что если налоговую нагрузку действительно уменьшат, рынок аренды может выйти из тени без жесткого давления.

Как сообщали Новини.LIVE, аренда жилья в Украине находится под постоянным наблюдением налоговиков, поэтому владельцам стоит строго придерживаться графика отчетности и расчетов с бюджетом. Даже задержка на несколько дней может стать основанием для начисления немалых штрафных санкций.

Также Новини.LIVE рассказывали, что весна 2026 года принесла неожиданные тренды на украинский рынок недвижимости: спрос смещается из ранее популярных "тихих" областей в сторону центральных и даже прифронтовых регионов. Это аномальное перераспределение интереса свидетельствует о коренном изменении внутренних миграционных процессов и новых приоритетах при выборе жилья.