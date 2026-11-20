Дом в Турции. Фото: magnific.com

Украинцы продолжают активно приобретать недвижимость в Турции и опережают граждан Германии по количеству сделок. В октябре 2026 года они приобрели 152 жилых объекта и вошли в пятерку крупнейших иностранных покупателей. Средняя стоимость жилья в стране составляет около 108 100 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Турецкий статистический институт.

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Украинцы опередили Германию по покупке жилья

Актуальную статистику 17 ноября 2026 года обнародовал Турецкий статистический институт. Больше всего турецкий рынок жилья привлекает иностранцев в крупных центрах, в частности в Стамбуле и Анталии.

Граждане Украины стабильно остаются среди ключевых иностранных покупателей недвижимости в Турции. В октябре в пятерку крупнейших зарубежных инвесторов вошли граждане следующих стран:

Россия — 477 жилых объектов;

Иран — 193;

Ирак — 159;

Украина — 152;

Германия — 123.

Украинцы заняли четвертое место, опередив немецких покупателей на 29 объектов.

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В целом в октябре доля иностранцев в структуре турецкого рынка жилья составила 1,7%. Они заключили 2 259 сделок по покупке недвижимости — на 0,9% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

В то же время общие продажи жилья в стране сократились на 23,3% в годовом исчислении — до 131 072 объектов.

По итогам января–октября 2026 года иностранцы приобрели в Турции 17 567 объектов жилой недвижимости. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, небольшой осенний рост не изменил общей тенденции к сокращению зарубежного спроса. Для сравнения: в пиковом 2022 году иностранцы приобрели 67 490 объектов, а в 2025-м — 21 534. За это время количество сделок сократилось примерно на 68%.

Какие города Турции выбирают иностранцы

Около 73% всех продаж недвижимости иностранным гражданам приходится на Стамбул и Анталию. Именно эти города остаются главными направлениями для зарубежных покупателей.

В октябре 2026 года статистика продаж по городам выглядела следующим образом:

Стамбул — 898 жилых объектов;

Анталия — 752;

Мерсин — 153;

Анкара — 95;

Ялова — 55.

Стоит учитывать, что это распределение охватывает всех иностранных покупателей, а не только граждан Украины.

Сколько стоит недвижимость в Турции

По данным информационно-аналитического центра Experts Club, в номинальном выражении цены на жилье в Турции за год выросли на 23,8%. Однако с учетом инфляции реальная динамика оказалась отрицательной — стоимость снизилась примерно на 6,5%.

Средние показатели турецкого рынка недвижимости следующие:

квадратный метр жилья — 40 486 турецких лир, или около 872 долларов;

средняя стоимость одного жилого объекта — 5,02 млн лир, или примерно 108 100 долларов;

средний срок окупаемости недвижимости за счет аренды — около 13 лет.

В то же время в крупных городах и популярных курортных районах цены на жилье часто растут быстрее, чем арендные ставки. Из-за этого доходность таких объектов для инвесторов может снижаться.

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