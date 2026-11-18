Супружеская пара получает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Более трех четвертей украинцев готовы потратить на покупку жилья не более 60 000 долларов. В то же время в некоторых регионах этой суммы уже недостаточно даже для приобретения однокомнатной квартиры. Разница в стоимости недвижимости зависит от области и конкретного района города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DIM.RIA.

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Сколько украинцы готовы потратить на жилье

Самым популярным бюджетом для покупки недвижимости среди участников опроса стала сумма от 30 000 до 60 000 долларов. Такой вариант выбрали 43,1% респондентов. Еще 33,3% планировали потратить на приобретение жилья до 30 000 долларов.

Более крупный бюджет рассматривали значительно реже:

17,3% — от 60 000 до 100 000 долларов;

6,3% — свыше 100 000 долларов.

Таким образом, 76,4% опрошенных ориентировались на сумму до 60 000 долларов. В то же время финансовые возможности потенциальных покупателей менялись. У 33,9% респондентов бюджет на недвижимость сократился, у 29,4% — увеличился, а у 36,8% остался неизменным.

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Важно, что опрос проводился весной 2026 года, поэтому эти показатели отражают планы участников на момент исследования, а не фактические объемы приобретения жилья в течение года.

Какую недвижимость хотят покупать украинцы

Больше всего участников опроса интересовали частные дома. Такой вариант выбрали 34,7% респондентов. Еще 25,9% рассматривали квартиры на вторичном рынке, а 17,4% — жилье в новостройках.

Таунхаусы интересовали 3% опрошенных, а 19% еще не определились с типом недвижимости.

На решение о покупке в первую очередь влияли финансовые возможности. В частности, 51,3% участников учитывали собственные доходы и материальное положение. Еще 42% обращали внимание на высокую стоимость недвижимости, а 31,2% — на неопределенность из-за войны и ситуации с безопасностью.

Государственные программы поддержки, в частности "єОселя", имели значение для 20,7% респондентов.

Сколько стоят квартиры в Украине в 2026 году

Сравнить ожидания покупателей с предложениями на рынке можно по октябрьской статистике стоимости недвижимости. Она показывает, что бюджета в 60 000 долларов хватает не во всех регионах даже на однокомнатную квартиру.

В частности, медианная стоимость такого жилья составляла:

Киев — 85 000 долларов;

Закарпатская область — 85 000 долларов;

Херсонская область — 16 000 долларов.

В столице разница между районами также существенная. Самым дорогим остается Печерский район, где медианная стоимость однокомнатной квартиры достигла 179 000 долларов. Зато в Деснянском районе аналогичное жилье стоило около 46 000 долларов.

Таким образом, при бюджете в 60 000 долларов покупатель может рассматривать однокомнатную квартиру в более доступном столичном районе. Однако для приобретения жилья в более дорогих районах придется искать дополнительные средства.

Заметной может быть разница и на первичном рынке. В октябре медианная стоимость квадратного метра в киевских новостройках составляла 1 504 доллара. По такой цене квартира площадью 40 квадратных метров будет стоить примерно 60 160 долларов.

Это уже немного превышает самый распространенный бюджет участников опроса. Кроме того, покупателям стоит учитывать расходы на оформление сделки и обустройство жилья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему продажа квартиры в Украине может завершиться отказом в оформлении сделки. Перед переоформлением недвижимости владельцам стоит проверить документы, информацию о долгах и возможных ограничениях. В противном случае даже подготовленная к продаже недвижимость может задержаться из-за проблем с государственной регистрацией.

Также Новини.LIVE сообщали, как изменятся условия государственной программы "єОселя" с 15 января 2027 года. Для молодых украинцев в возрасте до 26 лет первоначальный взнос составит 10%, а для семей до 35 лет — 20%. Кроме того, предусмотрены изменения процентных ставок и увеличение допустимой площади и стоимости жилья.