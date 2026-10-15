Аренда жилья во Львове подорожала за год: сколько стоят квартиры и где цены самые высокие

Люди гуляют по центру Львова. Фото: Новини.LIVE

Аренда квартир во Львове за год существенно подорожала, причем больше всего выросла стоимость однокомнатного жилья. В сентябре 2026 года медианная цена аренды такой квартиры достигла 26 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры также подорожали, увеличивая расходы арендаторов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Как изменились цены на аренду квартир во Львове

В течение года аренда квартир во Львове подорожала во всех основных сегментах. Наибольший рост зафиксировали в категории однокомнатного жилья — на 44%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 26%, а трехкомнатные — на 23%.

В сентябре 2026 года медианные цены аренды составляли:

Однокомнатная квартира — 26 000 гривен в месяц.

Двухкомнатная квартира — 31 400 гривен в месяц.

Трехкомнатная квартира — 35 800 гривен в месяц.

Арендаторам однокомнатного жилья придется тратить на жилье примерно 312 тысяч гривен в год, если месячная плата останется неизменной. Для двухкомнатной квартиры годовые расходы составят около 376 800 гривен, а для трехкомнатной — 429 600 гривен.

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Почему во Львове дорожает аренда жилья

Одной из причин роста цен является спрос на жилье. Львов остается одним из направлений переезда для украинцев, которые ищут более безопасные условия проживания из-за обстрелов и опасности в других регионах страны.

Когда количество желающих арендовать квартиру растет, владельцы могут повышать стоимость своих квартир. Особенно ощутимо это проявляется в сегменте однокомнатного жилья, которое часто выбирают люди, переезжающие в одиночку или небольшими семьями.

В то же время на стоимость аренды влияют район города, состояние квартиры, наличие ремонта, мебели и бытовой техники. Поэтому фактическая цена конкретного жилья может отличаться от медианного показателя.

Где во Львове дороже снимать квартиру

Цены различаются в зависимости от района. По данным статистики, в сентябре 2026 года аренда однокомнатных квартир во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах стоила в среднем по 26 900 гривен в месяц.

В Лычаковском и Сиховском районах средняя стоимость составляла 24 700 гривен, а в Галицком — 22 500 гривен.

Для двухкомнатных квартир самые высокие показатели зафиксировали в Шевченковском районе — около 35 900 гривен в месяц. В Галицком районе аренда стоила примерно 33 000 гривен, а во Франковском и Сиховском — по 31 400 гривен.

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Также Новини.LIVE сообщали, почему квартиры в Украине могут не окупиться и что будет происходить с ценами на жилье. На рынок влияют спрос, стоимость строительства и экономическая ситуация. Эти факторы стоит учитывать тем, кто планирует покупать недвижимость для собственного проживания или инвестиций.