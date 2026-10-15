Аренда жилья во Львове подорожала за год: сколько стоят квартиры и где цены самые высокие

Цены на аренду во Львове выросли на 41%: сколько придется платить ежемесячно
Аренда квартир во Львове за год существенно подорожала, причем больше всего выросла стоимость однокомнатного жилья. В сентябре 2026 года медианная цена аренды такой квартиры достигла 26 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры также подорожали, увеличивая расходы арендаторов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.
Как изменились цены на аренду квартир во Львове
В течение года аренда квартир во Львове подорожала во всех основных сегментах. Наибольший рост зафиксировали в категории однокомнатного жилья — на 44%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 26%, а трехкомнатные — на 23%.
В сентябре 2026 года медианные цены аренды составляли:
- Однокомнатная квартира — 26 000 гривен в месяц.
- Двухкомнатная квартира — 31 400 гривен в месяц.
- Трехкомнатная квартира — 35 800 гривен в месяц.
Арендаторам однокомнатного жилья придется тратить на жилье примерно 312 тысяч гривен в год, если месячная плата останется неизменной. Для двухкомнатной квартиры годовые расходы составят около 376 800 гривен, а для трехкомнатной — 429 600 гривен.
Почему во Львове дорожает аренда жилья
Одной из причин роста цен является спрос на жилье. Львов остается одним из направлений переезда для украинцев, которые ищут более безопасные условия проживания из-за обстрелов и опасности в других регионах страны.
Когда количество желающих арендовать квартиру растет, владельцы могут повышать стоимость своих квартир. Особенно ощутимо это проявляется в сегменте однокомнатного жилья, которое часто выбирают люди, переезжающие в одиночку или небольшими семьями.
В то же время на стоимость аренды влияют район города, состояние квартиры, наличие ремонта, мебели и бытовой техники. Поэтому фактическая цена конкретного жилья может отличаться от медианного показателя.
Где во Львове дороже снимать квартиру
Цены различаются в зависимости от района. По данным статистики, в сентябре 2026 года аренда однокомнатных квартир во Франковском, Железнодорожном и Шевченковском районах стоила в среднем по 26 900 гривен в месяц.
В Лычаковском и Сиховском районах средняя стоимость составляла 24 700 гривен, а в Галицком — 22 500 гривен.
Для двухкомнатных квартир самые высокие показатели зафиксировали в Шевченковском районе — около 35 900 гривен в месяц. В Галицком районе аренда стоила примерно 33 000 гривен, а во Франковском и Сиховском — по 31 400 гривен.
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