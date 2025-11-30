Можно ли передать землю в субаренду без разрешения собственника — что говорит закон в 2025 году

Люди на участке. Фото: Freepik

Вопрос субаренды земли остается одним из самых часто обсуждаемых среди владельцев паев, фермеров и компаний, работающих с земельным фондом. Многие наниматели сталкиваются с ситуацией, когда они по разным причинам не могут самостоятельно использовать участок и рассматривают вариант субаренды.

Но при этом не все понимают, когда нужно согласие собственника земли, а когда можно обойтись уже существующими условиями договора, отмечают специалисты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Что такое субаренда земли и как она работает

Субаренда предусматривает передачу арендованного земельного участка третьему лицу на определенный срок.

"Главное, что арендатор при этом не освобождается от ответственности перед арендодателем. Все риски, связанные с пользованием землей, остаются именно на нем", — говорят эксперты.

Чтобы лучше понимать механизм субаренды, стоит обратить внимание на ключевые моменты:

субаренда не меняет целевого назначения земли;

арендатор отвечает за действия субарендатора;

срок субаренды не может быть дольше, чем срок основного договора.

Можно ли отдать землю в субаренду без разрешения арендодателя

Закон допускает такую возможность только при двух условиях:

если в договоре аренды уже содержится пункт, который позволяет субаренду без дополнительных согласований;

если закон прямо предусматривает исключение, когда согласие арендодателя не требуется.

В большинстве случаев вопрос субаренды регулируется именно договором. Если он позволяет передавать участок третьему лицу, арендатор может заключать субарендный договор без обращения к собственнику.

Когда согласие арендодателя является обязательным

Письменное разрешение нужно тогда, когда:

в договоре аренды нет пункта о возможности субаренды;

субаренда разрешена, но установлены дополнительные условия — например, согласование конкретных параметров договора;

арендатор хочет изменить условия использования земли, которые влияют на права собственника.

В таких ситуациях письменное согласие является не просто формальностью, а юридическим механизмом, защищающим всех участников правоотношений.

На что обратить внимание перед передачей земли в субаренду

Чтобы избежать рисков, важно заранее оценить несколько практических моментов:

не просрочен ли основной договор аренды;

нет ли задолженностей перед арендодателем;

не предусмотрены ли в договоре дополнительные ограничения по передаче земли третьим лицам.

Также стоит заранее согласовать с субарендатором порядок пользования участком, чтобы избежать конфликтов и претензий в будущем.

Как сообщалось, хотя в Украине большинство договоров аренды земли заключаются на длительный срок (7-10 лет), закон предусматривает возможность их досрочного расторжения. Если арендатор нарушает взятые на себя обязательства, например, не платит арендную плату или наносит вред почве, владелец имеет право инициировать прекращение действия договора ранее установленного срока.

Также мы рассказывали, что передача земельного участка через договор дарения является популярной альтернативой купли-продажи. Хотя сама процедура в 2025 году остается простой, важно заранее ознакомиться с налоговыми правилами и нюансами, чтобы точно знать размер необходимых платежей государству.