Сдача земли в аренду — нужно ли владельцу пая платить налоги

Передача земли в аренду для многих владельцев паев давно стала привычной практикой. Земельный участок работает, приносит стабильный доход, а все организационные вопросы берет на себя арендатор. Однако о налогах мы вспоминаем редко, а зря — потому что закон в этом вопросе достаточно строгий, и не всегда "проблемы с налоговой" — это забота арендатора.

Любой доход от сдачи имущества в аренду в Украине подлежит налогообложению, подчеркивают в юридической компании "Земельный фонд Украины". А вот кто именно должен заполнять бумаги и перечислять средства, зависит от того, с кем вы подписали договор.

Кто платит налог с аренды земли

Чаще всего владельцы паев сотрудничают с агрофирмами или фермерами-предпринимателями (ФЛП). Это самый удобный вариант: такая компания сама высчитывает все проценты с вашей выплаты и направляет их в бюджет. Вы получаете на руки сумму уже "чистыми", и никаких деклараций подавать не надо.

Но будьте внимательны, если сдаете землю просто соседу или знакомому "по-человечески", без оформления ФЛП. В таком случае государство считает, что вы должны самостоятельно задекларировать этот доход и уплатить налоги. Именно здесь часто возникают штрафы из-за незнания.

Какая сумма арендной платы подлежит налогообложению

В 2025 году правила игры немного изменились, и ставки стали выше. Если считать в целом, то с каждой начисленной гривны арендной платы государство забирает 23%. Это состоит из двух частей:

18% — налог на доходы (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Эти отчисления осуществляются либо арендатором как налоговым агентом, либо самим собственником земли — в зависимости от формата аренды.

Еще один важный нюанс: налоговая не позволит схитрить и указать в договоре "копейки", чтобы платить меньше. Расчет идет от суммы, прописанной в контракте, но она ни в коем случае не может быть ниже минимального порога, установленного законом для вашего региона.

