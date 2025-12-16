Цены на землю в Украине продолжают расти — какая стоимость гектара

Мужчина с мальчиком на огороде. Фото: Freepik

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает набирать обороты, даже несмотря на войну и общую экономическую неопределенность. Стоимость гектара растет несколько месяцев подряд, что постепенно меняет подход владельцев паев и потенциальных покупателей к решениям на будущее.

По данным Опендатабот, еще в сентябре средняя стоимость гектара держалась у отметки 61 000 грн, в октябре поднялась до 63 548 грн, а в ноябре дошла до 64 701 грн.

География цен на землю

Региональные различия в стоимости земли остаются резкими. На западе страны и вблизи столицы гектар давно вышел за пределы "условно доступной" покупки.

Самые дорогие области сейчас выглядят так:

Закарпатская и Тернопольская области — почти 190 тысяч гривен за гектар;

Ивано-Франковская область — более 164 тысяч гривен;

Львовская и Киевская области — около 111 тысяч гривен.

В южных и северо-восточных регионах картина противоположная. Самые низкие средние цены зафиксированы:

в Херсонской области — чуть более 31 тысячи гривен за гектар;

в Николаевской области — около 35 тысяч гривен;

в Сумской области — почти 36 тысяч гривен.

Цены на землю в областях. Графика: Опендатабот

Активность на рынке при этом не выросла вместе с ценами. Если до войны еженедельно продавалось около 10 тысяч гектаров, то сейчас — примерно 2,5 тысячи.

Сколько земли продано в Украине. Графика: Опендатабот

В общем, с момента открытия рынка земли по состоянию на конец октября было реализовано 289 тысяч гектаров. Это менее одного процента от всех сельскохозяйственных угодий страны, площадь которых превышает 42 миллиона гектаров.

Как сообщалось, процесс продажи сельскохозяйственной земли в Украине обычно начинается не у нотариуса, а с тщательной проверки правового статуса участка. Также мы рассказывали, что приватизация земельного участка часто осложняется конфликтами с соседями из-за границ участка или их отказ подписывать необходимые документы.