Оценка земли по новым правилам в Украине: к чему готовиться владельцам

Деньги, документы и трактор в поле.

В Украине пересмотрели подход к оценке сельскохозяйственных земель — и это решение уже имеет практические последствия для владельцев и аграриев. Речь идет не только о формальном изменении формулы, а об адаптации к новым реалиям, в частности климатическим и военным. Наибольшее влияние почувствуют южные регионы, где условия ведения хозяйства существенно изменились.

В то же время государство делает акцент на прозрачности расчетов и доступе к данным, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что изменилось в оценке земли

Главное изменение касается того, как государство видит ценность гектара в условиях климатического кризиса. Старые формулы часто не учитывали, что без орошения земля в южных областях теряет свою производительность.

"При оценке теперь будет учитываться актуальный уровень влагообеспечения на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери орошения", — отметила Свириденко.

Это означает, что для многих хозяйств оценка станет более справедливой, поскольку она базируется на реальных возможностях вырастить урожай, а не на цифрах десятилетней давности.

Кого коснется новая оценка земли в первую очередь

Прежде всего изменения почувствуют аграрии и владельцы участков в южных областях — Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской. Именно эти территории пострадали от потери орошения после разрушения Каховской ГЭС.

Оценка таких земель может измениться как в сторону уменьшения, так и пересмотра их экономической эффективности. Это прямо повлияет на налоги, арендную плату и общую стоимость пользования землей.

"Для южных регионов, которые подверглись существенному влиянию климатических изменений и последствий разрушения Каховского гидроузла, это вопрос объективности и экономической справедливости", — отметил в свою очередь заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Выписка о нормативной денежной оценке земли

Процесс получения документов также стал более прозрачным. Теперь владельцы паев могут видеть не просто финальную сумму, а подробную расшифровку: почему именно такая цена, какие факторы на нее повлияли и какие данные использованы для расчета.

"Люди и бизнес должны видеть не только конечную цифру, но и логику ее формирования", — подчеркнул Высоцкий.

Обновленная система позволяет заказывать выписки на конкретную дату, что значительно упрощает оформление договоров аренды и купли-продажи.

Поскольку от нормативной оценки зависит размер земельного налога и минимальная арендная плата, эти изменения затронут миллионы украинцев. Правительство рассчитывает, что такой шаг поможет аграриям удержаться на плаву, особенно в прифронтовых зонах. Более точные данные о состоянии почв позволят избегать переплат там, где земля фактически не может использоваться на полную мощность из-за экологических или военных факторов.

Как сообщали Новини.LIVE, государственную землю в Украине сдают в аренду исключительно через открытые торги, где реальную стоимость участков диктует спрос, а не фиксированные ставки. Приобщиться к аукционам и получить надел может каждый гражданин, от опытных фермеров и предпринимателей до ветеранов и переселенцев.

Также Новини.LIVE рассказывали, что продажа земли требует особого внимания, ведь на кону стоят солидные суммы. Мало кто знает, что при определенных условиях закон позволяет полностью освободить такую сделку от налогов, сохранив каждую гривну в собственном кармане. Однако стоит быть бдительным: любой промах в оформлении документов грозит потерей более 20% от стоимости участка в пользу государства.