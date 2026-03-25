В Украине запустят социальную аренду и изменят правила доступа к жилью

В Украине наконец заговорили о коренном изменении жилищной политики. Вместо привычных очередей на приватизацию или недоступных кредитов, государство предлагает модель социальной аренды. Это не просто очередная "льгота", а попытка создать цивилизованный механизм, который годами работает в Европе.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заместителя министра финансов Дениса Улютина, государство или община формируют собственный фонд недвижимости, выкупая или строя квартиры, а затем сдают их людям по цене, существенно ниже рыночной.

"Украина внедряет модель социальной аренды жилья... государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду", — подчеркнул он.

Это фактически означает, что жилье перестает быть только товаром на свободном рынке и переходит в разряд базовой социальной услуги.

Кто сможет рассчитывать на социальную аренду

Программа нацелена на тех, кто сегодня оказался "за бортом" коммерческой аренды: молодые семьи, переселенцы и люди с низким уровнем дохода. Главный критерий — невозможность самостоятельно снимать квартиру по рыночным прайсам.

Ожидается, что арендная плата будет ниже рыночной, но не символической (как "коммуналка"), ведь эти средства должны идти на обслуживание домов и расширение самого фонда.

"Такой подход позволяет сформировать доступ к жилью как социальную услугу... и формировать долгосрочный жилой фонд", — подчеркнул Улютин.

Договоры аренды могут быть долгосрочными, что дает людям стабильность, добавил он.

Почему социальная аренда важна для восстановления

Жилье становится не только вопросом крыши над головой, но и фактором экономики. Если людям не будет где жить за адекватные деньги, они просто не вернутся в деоккупированные или разрушенные города.

"Восстановление Украины — это прежде всего о людях... мы рискуем отстроить города без восстановления общин", — подчеркнул Улютин.

Именно через социальную аренду государство хочет удержать человеческий капитал. Когда жилье становится доступным, люди быстрее находят работу, интегрируются в общины и начинают инвестировать свое время и силы в развитие страны.

По мнению члена правительства, "такой подход позволяет сформировать доступ к жилью как социальную услугу... и формировать долгосрочный жилищный фонд". Если этот механизм заработает на полную мощность, он не просто изменит правила игры на рынке недвижимости, а станет фундаментом для реального, а не "бумажного" восстановления украинских городов.

Что происходит на рынке аренды жилья

Рынок аренды жилья в Украине фактически работает в тени, поскольку действующая налоговая ставка в 23% является непосильной для большинства арендодателей, напомнила в эфире Ранок.LIVE глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она подчеркивает, что государственное вмешательство сейчас неуместно.

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — подчеркнула Шуляк.

По ее мнению, вместо карательных мер и штрафов целесообразнее ввести адекватные налоги, которые будут стимулировать арендодателей легализоваться для получения юридической защиты. Председатель профильного комитета уверена, что чрезмерный контроль только навредит делу, ведь, по ее словам, "как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам".

Таким образом, выходом из ситуации видится переход к либеральной рыночной модели с минимальными барьерами.

Частые вопросы

Имеет ли право арендодатель заходить в квартиру?

Нет, жилье является неприкосновенным. Владелец может посещать помещение только по предварительному согласованию времени. Визиты без предупреждения или в отсутствие арендатора (кроме аварийных ситуаций) являются нарушением права на приватность. Всегда фиксируйте график проверок в договоре.

Что грозит украинцам, которые сдают квартиру в аренду неофициально?

За незадекларированные доходы грозит штраф в 25% от суммы долга (50% при повторе) плюс пеня. При системном уклонении санкции достигают 85 000 грн. Кроме финансовых потерь, вы становитесь беззащитными перед недобросовестными жильцами, ведь без официального договора невозможно законно выселить нарушителей или возместить убытки.