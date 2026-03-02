Одно- или двухкомнатная — какую квартиру выгоднее сдавать в аренду

Какова доходность однокомнатной и двухкомнатной квартиры для аренды. Фото: Новини.LIVE

Распространенное мнение, что однушка возле метро — это гарантированный доход от недвижимости из-за низкой цены и постоянного спроса, на самом деле только верхушка айсберга. Все подводные камни такой инвестиции вылезут наружу только через год-два, когда вы столкнетесь с реальными затратами на эксплуатацию.

На практике стратегия "маленькое и дешевое" часто проигрывает более обдуманным инвестициям в более просторное жилье, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Цена недвижимости и реальный доход

Если сравнить цифры, вырисовывается странная картина. Двухкомнатная квартира обычно на 50% дороже при покупке, но в аренде она приносит лишь на 20-25% больше денег.

На первый взгляд, это выглядит как финансовое самоубийство. Зачем переплачивать за стены, если прибыль не растет пропорционально? Ответ кроется не в сумме чека, а в том, сколько денег остается в вашем кармане после оплаты всех счетов и ремонтов.

Расходы на ремонт и содержание квартиры

Начинающий арендодатель часто забывает, что квартира — это "организм", который изнашивается. Поддержание техники и мебели в рабочем состоянии стоит почти одинаково для обоих типов жилья.

В двушке просто добавляется одна комната, где из косметического ухода нужна только переклейка обоев или замена ламината. Самые дорогие помещения — кухня и санузел — идентичны по площади и стоимости обслуживания. Поэтому вы получаете больше арендной платы, не тратя значительно больше на сервис.

Кто будет арендовать ваше жилье

Это ключевой фактор стабильности. Однокомнатные квартиры — магнит для студентов и молодых людей без постоянных финансовых планов. Это означает постоянные вечеринки, быстрый износ интерьера и регулярную "ротацию" жильцов. Каждый переезд — это простой квартиры и расходы на клининг.

Двухкомнатное жилье чаще выбирают семейные пары. Они более ответственные, платежеспособные и нацелены на долгосрочное проживание. Вы получаете не просто деньги, а спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Что еще стоит знать украинцам

Финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил — получить прибыль от недвижимости за год вполне реально, однако автоматического обогащения на этапе фундамента уже не существует.

Современному инвестору стоит игнорировать яркую рекламу и сосредотачиваться на реальных показателях рынка, ведь "локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране".

Для краткосрочных стратегий наиболее подходящими остаются мегаполисы, которые обеспечивают необходимое движение капитала и позволяют оперативно реализовать объект.

"Главные плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и стабильная ликвидность, что делает крупные города своеобразным островком безопасности", — отмечает Иванчук.

В то же время инвесторам следует учитывать высокую конкуренцию и значительный финансовый порог входа, которые могут существенно уменьшить чистый доход. В конце концов, успех сегодня зависит не от везения, а от глубокого анализа конкретного микрорайона и готовности к игре в условиях перенасыщенного рынка.

Как сообщалось, снимать жилье в Украине становится все труднее, ведь арендная плата в популярных городах теперь "съедает" большую часть дохода. Часто на оплату обычной единички уходит более 50% среднего заработка, превращая быт в сплошную экономию.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев программа "єОселя" — это единственный способ наконец сменить арендованные квартиры на собственное жилье. Хотя в сети часто советуют закрывать такую ипотеку за счет арендаторов, реальные правила программы быстро разрушают эти планы.