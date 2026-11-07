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Главная Рынок недвижимости Цены на аренду квартир в Украине снизились: в каких городах жилье дешевеет

Цены на аренду квартир в Украине снизились: в каких городах жилье дешевеет

Ua ru
7 ноября 2026 04:20
Где в Украине в ноябре подешевела аренда квартир и сколько теперь стоит жилье Новини.LIVE
Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

В ноябре стоимость аренды квартир в Украине меняется неравномерно. В одних городах владельцы снижают цены, а в других — повышают. Наибольшее падение стоимости однокомнатного жилья зафиксировали в Днепре, тогда как в Ужгороде аренда, напротив, подорожала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на индекс аренды MavBot.

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Сколько стоит аренда квартир в Украине в ноябре

По предварительным данным, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет 14 000 грн в месяц. Статистика охватывает 2 216 объявлений из 21 города, собранных на сайтах по недвижимости, в Telegram-каналах и чатах жилых комплексов.

Наиболее заметное снижение цен на однокомнатные квартиры по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировали в следующих городах:

  • Днепр — 12 000 грн в месяц, на 22% дешевле;
  • Тернополь — 12 800 грн, снижение на 13%;
  • Киев — 14 000 грн, снижение на 10%;
  • Хмельницкий — 12 800 грн, снижение на 9%;
  • Белая Церковь — 10 000 грн, снижение на 8%;
  • Ирпень — 15 000 грн, снижение на 11%.

В то же время в отдельных населенных пунктах аренда однокомнатного жилья подорожала. В частности, в Ужгороде медианная цена достигла 25 000 грн в месяц, что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. В Николаеве этот показатель составляет 8 200 грн (+11%), а в Буче — 16 000 грн (+14%).

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В Одессе стоимость аренды осталась на уровне 11 400 грн, а во Львове снизилась на 3% — до 27 300 грн в месяц.

Где аренда самая дорогая, а где можно найти более дешевое жилье

Среди перечисленных городов самая высокая медианная цена однокомнатной квартиры зафиксирована во Львове — 27 300 грн в месяц. В Ужгороде аренда стоит 25 000 грн, а в Киеве — 14 000 грн.

Самые низкие показатели среди городов с достаточным количеством объявлений зафиксированы в Николаеве — 8 200 грн, Белой Церкви — 10 000 грн и Одессе — 11 400 грн.

Стоимость аренды зависит не только от города, но и от характеристик конкретного жилья. На цену влияют район, площадь, состояние квартиры, мебель, бытовая техника и условия отопления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что аренда жилья в Польше может обойтись дороже. На стоимость влияют город, расположение квартиры и ее характеристики. Из-за этого арендаторам приходится более тщательно планировать расходы на жилье.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему арендаторам придется съезжать из арендованного жилья в 2026 году. Изменение условий аренды и обстоятельств проживания может заставить людей искать новую квартиру. В таких случаях важно учитывать не только стоимость жилья, но и дополнительные расходы на переезд.

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Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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