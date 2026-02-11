Аренда квартиры в Киеве — какие неоправданные цены установили владельцы

Люди среди коробок. Фото: Freepik

Сегодня столица живет в режиме постоянного стресса: тревоги, блэкауты и общая неуверенность в завтрашнем дне стали частью быта. Логично было бы ожидать, что рынок недвижимости подстроится под эти суровые условия. Однако реальность оказалась иной.

Рынок аренды жилья в столице будто живет в отдельной реальности, где ничего не изменилось, кроме сумм, которые продолжают расти, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание ProKyiv.

Аренда 1-комнатной квартиры в Киеве

Сейчас средняя цена на однушку колеблется в пределах 12-15 тысяч гривен. Это суммы, которые трудно назвать подъемными для большинства работающих киевлян.

"Аренда за 13 000 грн в Киеве — это почти половина от среднего дохода. С учетом коммунальных платежей расходы на жилье могут достигать около 60% дохода", — пишет ProKyiv.

Снять квартиру в Киеве недорого

Найти приличное жилье за адекватные деньги сегодня — это квест со звездочкой. Самое интересное, что ценник в 15 тысяч часто вообще не гарантирует комфорта.

Вы можете получить как современную студию, так и "уставшую" панельку, где ремонт видели еще во времена перестройки.

Что чаще всего предлагают в бюджетном сегменте:

старые сталинки и хрущевки (1950-1970 годов);

устаревшую мебель, помнящую дефицит товаров;

сантехнику, которая живет собственной жизнью;

площадь 30-35 квадратов без намека на эргономику.

Аренда жилья в Киеве без посредников

Отсутствие четких "правил игры" привело к тому, что рынок стал диким. Арендатор часто не понимает, за что отдает львиную долю зарплаты: за удобную локацию или просто за желание владельца "заработать как раньше".

"В результате цена аренды существует отдельно от качества жилья, а "рыночная норма" формируется под влиянием таких факторов, как совесть и эмпатийность арендодателей", — пишет издание.

Честную цену на квартиру в Киеве трудно найти по следующим причинам:

Инерция мышления. Владельцы до сих пор ориентируются на "допномасштабные" прибыли. Отсутствие контроля. Нет никаких законодательных ограничений на установление стоимости. Прифронтовой синдром. Даже в городах вблизи зоны боевых действий цены не падают, что задает ложный тон и для столицы.

Сегодня киевская аренда превратилась в выживание. Пока одни ищут хоть какое-то жилье, другие продолжают выставлять счета, оторванные от финансовых реалий людей.

Чего ожидать от рынка недвижимости в 2026 году

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, спрос на жилье сохраняется на стабильно высоком уровне.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — отметила Куць.

По словам риелтора, арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%. Хотя темпы могут быть менее стремительными, чем в предыдущие годы — в основном из-за адаптации рынка к экономическим условиям и сезонных колебаний.

Как сообщалось, в Украине разрабатывают механизмы для постепенного вывода рынка аренды жилья из тени. Приоритетом реформы являются не карательные меры, а разработка системы стимулов, при которой владельцы недвижимости будут заинтересованы в официальной регистрации договоров и добровольной декларации доходов.

Также отметим, что аренда квартир в Украине в 2026-м — это уже не о цвете обоев, а о выживании и стабильности. Сегодня арендаторы фокусируются не на состоянии мебели, а на наличии укрытия, автономных коммуникаций и юридически безупречных договоров.