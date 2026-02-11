Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Цены на аренду квартир в Киеве далеки от реальности — что хотят владельцы

Цены на аренду квартир в Киеве далеки от реальности — что хотят владельцы

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:32
Аренда квартиры в Киеве — какие неоправданные цены установили владельцы
Люди среди коробок. Фото: Freepik

Сегодня столица живет в режиме постоянного стресса: тревоги, блэкауты и общая неуверенность в завтрашнем дне стали частью быта. Логично было бы ожидать, что рынок недвижимости подстроится под эти суровые условия. Однако реальность оказалась иной.

Рынок аренды жилья в столице будто живет в отдельной реальности, где ничего не изменилось, кроме сумм, которые продолжают расти, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание ProKyiv.

Реклама
Читайте также:

Аренда 1-комнатной квартиры в Киеве

Сейчас средняя цена на однушку колеблется в пределах 12-15 тысяч гривен. Это суммы, которые трудно назвать подъемными для большинства работающих киевлян.

"Аренда за 13 000 грн в Киеве — это почти половина от среднего дохода. С учетом коммунальных платежей расходы на жилье могут достигать около 60% дохода", — пишет ProKyiv.

 

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 1
    Квартира в Киеве за 12 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 2
    Квартира в Киеве за 12 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 2
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 1
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 2

Снять квартиру в Киеве недорого

Найти приличное жилье за адекватные деньги сегодня — это квест со звездочкой. Самое интересное, что ценник в 15 тысяч часто вообще не гарантирует комфорта.

Вы можете получить как современную студию, так и "уставшую" панельку, где ремонт видели еще во времена перестройки.

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 5
    Квартира в Киеве за 15 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 6
    Квартира в Киеве за 15 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 2
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 5
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 6

Что чаще всего предлагают в бюджетном сегменте:

  • старые сталинки и хрущевки (1950-1970 годов);
  • устаревшую мебель, помнящую дефицит товаров;
  • сантехнику, которая живет собственной жизнью;
  • площадь 30-35 квадратов без намека на эргономику.

Аренда жилья в Киеве без посредников

Отсутствие четких "правил игры" привело к тому, что рынок стал диким. Арендатор часто не понимает, за что отдает львиную долю зарплаты: за удобную локацию или просто за желание владельца "заработать как раньше".

"В результате цена аренды существует отдельно от качества жилья, а "рыночная норма" формируется под влиянием таких факторов, как совесть и эмпатийность арендодателей", — пишет издание.

 

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 9
    Квартира в Киеве за 13 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 10
    Квартира в Киеве за 13 500 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 11
    Квартира в Киеве за 14 000 грн/месяц. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 3
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 9
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 10
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 11

Честную цену на квартиру в Киеве трудно найти по следующим причинам:

  1. Инерция мышления. Владельцы до сих пор ориентируются на "допномасштабные" прибыли.
  2. Отсутствие контроля. Нет никаких законодательных ограничений на установление стоимости.
  3. Прифронтовой синдром. Даже в городах вблизи зоны боевых действий цены не падают, что задает ложный тон и для столицы.

Сегодня киевская аренда превратилась в выживание. Пока одни ищут хоть какое-то жилье, другие продолжают выставлять счета, оторванные от финансовых реалий людей.

Чего ожидать от рынка недвижимости в 2026 году

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, спрос на жилье сохраняется на стабильно высоком уровне.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — отметила Куць.

По словам риелтора, арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%. Хотя темпы могут быть менее стремительными, чем в предыдущие годы — в основном из-за адаптации рынка к экономическим условиям и сезонных колебаний.

Как сообщалось, в Украине разрабатывают механизмы для постепенного вывода рынка аренды жилья из тени. Приоритетом реформы являются не карательные меры, а разработка системы стимулов, при которой владельцы недвижимости будут заинтересованы в официальной регистрации договоров и добровольной декларации доходов.

Также отметим, что аренда квартир в Украине в 2026-м — это уже не о цвете обоев, а о выживании и стабильности. Сегодня арендаторы фокусируются не на состоянии мебели, а на наличии укрытия, автономных коммуникаций и юридически безупречных договоров.

Киев цены на квартиры деньги жилье аренда
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации