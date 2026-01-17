Видео
Україна
Видео

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года

Дата публикации 17 января 2026 12:22
Аренда дома в селе под Киевом — какие цены зимой 2026 года
Частный дом. Фото: Freepik

Этой зимой спрос на жизнь за городом остается стабильно высоким. Многие ищут тишины и автономности, поэтому январь 2026 года принес свои коррективы в ценники аренды домов под Киевом.

Если вы планируете переезд, готовьтесь, что самые простые варианты в селах вроде Великой Дымерки или Бышева. По состоянию на 17 января, по данным портала OLX, цены стартуют от 8 000-10 000 грн в месяц.

Читайте также:

Это будет обычная хата с газовым отоплением, но без современного ремонта.

 

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года - фото 1
Дом под Киевом за 9 000 грн. Фото: OLX

Для тех, кто ищет максимально бюджетные варианты, стоит смотреть на расстояние 40-50 км от столицы. В таких населенных пунктах как Богуслав или отдаленных селах Броварского района можно найти часть дома даже за 6 000-7 000 грн.

 

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года - фото 2
Дом под Киевом за 4 000 грн. Фото: OLX

Однако учитывайте расходы на дорогу и отопление, которое в старых домах может "съедать" немалую сумму.

Аренда коттеджа с генератором

Самый популярный запрос сегодня — автономность. Дома в Ирпене, Буче или Крюковщине с установленными инверторами или генераторами стоят существенно дороже.

Средний чек на современный дуплекс или небольшой коттедж площадью до 100 кв. м составляет 20 000-35 000 грн.

 

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года - фото 3
Дом под Киевом за 40 000 грн. Фото: OLX

Владельцы часто включают обслуживание системы питания в стоимость или просят отдельный залог за технику.

Аренда элитной недвижимости под Киевом

Премиальный сегмент в январе 2026 года тоже не стоит на месте. Села вроде Козина, Зазимья или Гореничей предлагают имения с собственными укрытиями, бассейнами и большими территориями. Здесь цены начинаются от 60 000 грн и могут достигать 150 000 грн и выше.

 

Дом под Киевом — какие цены на аренду жилья зимой 2026 года - фото 4
Дом под Киевом за 65 000 грн. Фото: OLX

Основной акцент сейчас делается именно на безопасности (наличие обустроенного подвала) и полном энергообеспечении.

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, жизнь в селе во время зимы может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. И прежде чем собирать чемоданы, стоит понимать все риски.

"В селе также могут быть перебои с электроснабжением или газом. Часто инфраструктура сельских населенных пунктов слабее, сети — старые, резервные источники питания менее доступны", — рассказала Куць.

Также во время долгосрочных отключений света стоит позаботиться о запасах топлива или газа.

Ранее мы рассказывали, на каком расстоянии от частного дома разрешено ставить генератор. А также, можно ли украинцам зимовать на даче.

Киев аренда цены дом отключения света
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
