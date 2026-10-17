Частные дома недалеко от города. Фото: УНИАН

Снять дом в украинской деревне можно за сумму, равную стоимости нескольких походов в супермаркет — от 2 000 гривен в месяц. В то же время за жилье вблизи крупных городов владельцы просят уже 42 000 гривен. Почему разница достигает десятков тысяч, где искать самые дешевые варианты и какие расходы придется учитывать перед переездом за город.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на телеканал "Дом".

Реклама

Сколько стоит арендовать дом в селе

На рынке недвижимости есть предложения для разных бюджетов. Самые дешевые дома можно найти в отдаленных селах, тогда как жилье вблизи крупных городов стоит значительно дороже. На цену влияют расположение, состояние дома и условия проживания.

В частности, в Дяковцах Винницкой области дом предлагают сдать в аренду за 2 000 гривен в месяц. В Новоселовке Днепропетровской области жилье с печным отоплением стоит 3 500 гривен.

Совершенно другие суммы указаны в объявлениях вблизи крупных городов. В Липниках недалеко от Львова аренда дома составляет около 18 000 гривен в месяц, а в Белогородке в Киевской области достигает 42 000 гривен.

Читайте также:

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим из приведенных предложений составляет 40 000 гривен в месяц. За год аренда дома за 2 000 гривен обойдется в 24 000 гривен, тогда как жилье за 42 000 гривен будет стоить 504 000 гривен без учета коммунальных услуг.

Сравнивать эти варианты только по цене не стоит. Дешевый дом может потребовать самостоятельного отопления и иметь ограниченные бытовые удобства. Зато более дорогое жилье вблизи города может быть удобнее для тех, кому нужно регулярно ездить на работу или учебу.

Почему аренда дома за городом может быть выгодной

Переезд в деревню не обязательно означает покупку собственной недвижимости. Аренда дает возможность пожить в доме несколько месяцев и проверить, подходит ли такой формат жизни, прежде чем тратить даже небольшую сумму на приобретение жилья.

При покупке недорогого дома нужно учитывать не только его цену. Новому владельцу могут понадобиться средства на ремонт крыши, замену электропроводки, обустройство санузла, подвод воды или ремонт системы отопления.

В арендованном жилье не нужно сразу тратить деньги на покупку недвижимости. Однако перед заселением важно договориться с владельцем, кто будет отвечать за ремонт, обслуживание коммуникаций и неисправности оборудования.

Например, если арендовать дом за 6 000 гривен в месяц, за полгода плата составит 36 000 гривен, а за год — 72 000 гривен. Это поможет оценить расходы на проживание за городом без необходимости сразу покупать недвижимость.

На какие расходы следует обратить внимание перед переездом

Низкая арендная плата не всегда означает, что дом будет дешевым в содержании. Особенно внимательно нужно проверять жилье перед зимой, когда расходы на отопление могут стать значительной частью семейного бюджета.

Перед подписанием договора стоит обратить внимание на несколько моментов.

Отопление. Если в доме установлена печь, нужно выяснить, пригодна ли она к использованию и сколько будут стоить дрова или другое топливо. При наличии газового или электрического отопления стоит проверить состояние оборудования и ожидаемые счета.

Водоснабжение и канализация. Нужно уточнить, есть ли централизованное водоснабжение, скважина или колодец, а также как организован отвод сточных вод.

Состояние дома. Протекающая крыша, сырые стены, старые окна и плохая теплоизоляция могут создавать дополнительные расходы и затруднять проживание зимой.

Транспорт. Если работа, школа или больница находятся в городе, следует заранее рассчитать расходы на топливо или общественный транспорт.

Условия договора. До заселения необходимо согласовать размер залога, порядок оплаты коммунальных услуг, ответственность за ремонт и правила досрочного выезда.

Также стоит проверить мобильную связь и доступ к интернету, особенно если человек работает удаленно. Для семей с детьми важны будут расстояния до школы, детского сада и медицинских учреждений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие ошибки при продаже квартиры могут стоить владельцам денег. Расходы на дорогой ремонт не всегда помогают повысить цену жилья, ведь покупатель может захотеть обустроить его по своему вкусу. Перед продажей стоит устранить неисправности и привести квартиру в порядок, не тратя лишнего.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит дом на воде в Украине и какими особенностями обладает такое жилье. Владельцам хаусботов необходимо самостоятельно решать вопросы водоснабжения, электроснабжения, канализации и места стоянки. Перед покупкой важно учесть не только цену конструкции, но и расходы на её обустройство и содержание.