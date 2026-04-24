Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию

Дата публикации 24 апреля 2026 17:05
Цены на дома в Украине: какой разрыв между центром и окраинами в Киеве, Львове и Одессе
Доллары и частный дом. Фото: Новини.LIVE, СК Тимченко. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок частных домов в Украине показывает резкий контраст цен даже в пределах одного города. В Киеве разница между районами уже достигает нескольких раз, что меняет подход покупателей к выбору жилья. Все большее значение имеют не только площадь или состояние дома, а именно локация.

Этот сегмент остается узким, но очень неравномерным, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные аналитиков ЛУН.

Цены на дома в Киеве

Киевская география диктует свои правила: медианная цена колеблется от скромных 148 тыс. долл. до космических 925 тыс. долл. Печерск остается абсолютным лидером, где за статус приходится платить в шесть раз больше, чем на левом берегу.

В дорогой сегмент также входят Голосеевский (400 тыс.), Оболонский (360 тыс.) и Подольский (280 тыс.).

Средний уровень формируют Соломенский и Святошинский — около 240-250 тыс. долларов.

Самые доступные варианты — в Дарницком и Деснянском районах, где цены стартуют от 180 тыс.

 

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию - фото 1
Цены на дома в Киеве. Графика: ЛУН

Почему разница цен на дома такая большая

Главный фактор — расположение и доступ к инфраструктуре. Центр города формирует премиальный сегмент с высоким спросом и ограниченным предложением.

"Дома остаются нишевым сегментом, но именно здесь сильнее всего проявляется влияние локации", — отмечают аналитики ЛУН.

Также на цену влияют статус района, транспортная доступность и близость к деловым центрам.

Стоимость коттеджа под Киевом

Если выйти за пределы кольцевой дороги, ценовая пропасть становится еще глубже.

 

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию - фото 2
Стоимость домов в Киевской области. Графика: ЛУН

Легендарный Козин держит планку на уровне 890 тыс. долл., а Плюты и Лебедевка уверенно догоняют его с ценниками более 600 тыс. долл. Это так называемый "премиальный пояс", где платят за тишину и инфраструктуру.

Однако для тех, кто ищет баланс, существуют Вышгород, Гатное или Софиевская Борщаговка — здесь медиана держится в районе 160-165 тыс. долл.

"На окраинах и в пригороде можно найти дома в 5-7 раз дешевле, чем в центре", — подчеркивают эксперты.

 

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию - фото 3
Цены на дома в пригороде Киева. Графика: ЛУН

Как отличаются цены на дома в других городах

Похожая тенденция наблюдается и в других городах. Во Львове пальму первенства держит Лычаковский район (220 тыс. долл.), где исторический шарм сочетается с современными виллами.

 

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию - фото 4
Цены на дома во Львове. Графика: ЛУН

Одесса же бьет рекорды по контрастам: пока Приморский район торгуется за 279 тыс. долл., в Хаджибейском можно найти дом за 62 тыс. долл.

 

Стоимость домов в Украине выросла: где платят в 6 раз больше за локацию - фото 5
Цены на дома в Одессе. Графика: ЛУН

Как сообщали Новини.LIVE, хотя жилье за пределами Киева обычно стоит дешевле, чем в мегаполисе, отдельные предложения способны шокировать даже опытных инвесторов. Ярким примером является особняк в Ворзеле с ценником 15 млн долларов, что в сотни раз превышает средние рыночные показатели области. Такой объект полностью разрушает стереотип о доступности загородной недвижимости, опережая по стоимости самые дорогие столичные апартаменты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка дома через єОселю существенно отличается от приобретения квартиры, где все процессы уже давно налажены. В этом случае банки становятся чрезвычайно требовательными, ведь подробно проверяют не только состояние самого сооружения, но и каждую мелочь в документах на земельный участок.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
