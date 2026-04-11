Как украинцам получить жилье от государства: 3 программы в 2026 году

Для украинцев, пострадавших от войны, жилищный вопрос остается одним из самых острых. Государство постепенно расширяет механизмы поддержки, но условия участия часто отличаются и вызывают путаницу. Важно понимать, что не существует универсальной программы для всех.

Каждый случай оценивается отдельно, а право на помощь зависит от статуса и жизненных обстоятельств, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Ольгу Тременко.

Денежная компенсация за принадлежащие помещения

Эта программа ориентирована на тех, кто защищал страну с оружием в руках, и их семьи. На выплаты могут рассчитывать военные с инвалидностью I и II групп, полученной во время отпора агрессии, а также родственники погибших героев. Однако одного лишь статуса мало.

"Для получения компенсации нужно находиться на квартирном учете, то есть должна быть потребность в улучшении жилищных условий", — отмечает Тременко.

Это означает, что государство помогает именно тем, кто действительно не имеет собственного жилья или живет в слишком тесных или непригодных условиях.

Жилищный ваучер для ветеранов ВПЛ

Новый инструмент, который заработал в полную силу, — это ваучер на сумму 2 миллиона гривен. Его выдают участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, которые имеют статус переселенца.

Это фактически "деньги в руках", которые можно направить на покупку готовой квартиры, инвестицию в новостройку или даже на закрытие ипотечного кредита.

Подать заявку теперь максимально просто — через портал "Дія" система сама собирает необходимые справки из реестров.

Важно помнить, что ваучер действует 5 лет, а приобретенную недвижимость нельзя продавать в течение следующей пятилетки. Также юрист предостерегает от попыток купить жилье у близких родственников — такие сделки за средства программы запрещены.

Компенсация за разрушенное имущество через єВідновлення

Если ваш дом был уничтожен, вы имеете право на государственную помощь независимо от того, где сейчас находитесь.

Приоритет в очереди имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью и мобилизованные защитники. Заявление можно подать даже через год после отмены военного положения, но лучше делать это сейчас.

Тременко отмечает важный нюанс по выбору программы.

"Воспользоваться можно только одной из вышеупомянутых программ, ведь они являются взаимоисключающими", — отмечает юрист.

Если вы уже получили сертификат за разрушенную квартиру, вы автоматически считаетесь обеспеченными жильем, и претендовать на ветеранские выплаты или очередь на квартиру уже не сможете. Поэтому выбирайте тот вариант, который является наиболее выгодным именно для вашей ситуации.

Что еще стоит знать украинцам

Выбор идеального момента для приобретения жилья зависит не от календаря, а от личной финансовой стратегии и готовности к сделке, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE. По ее словам, жесткой привязки к сезонам больше не существует.

"Ведь строительный цикл — он длительный, поэтому ориентироваться только на конкретные месяцы не стоит", — говорит эксперт.

Хотя летом девелоперы традиционно стимулируют продажи акциями, а зимой легче торговаться из-за низкой конкуренции, главную выгоду приносят условия оплаты.

"Если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота — дали сумму и зафиксировались", — объясняет Берещак, подчеркивая приоритетность полной суммы.

В 2026 году из-за умеренного спроса застройщики стали более лояльными, предлагая скидки даже при длительных выплатах. По словам специалиста, при условии рассрочки покупатель тоже выигрывает, ведь он "фиксируется... и потом выплачивает равномерно без удорожания".

Таким образом успех покупки сейчас определяется не "удачным" месяцем, а умением воспользоваться актуальными дисконтами и гибкими финансовыми инструментами рынка.

