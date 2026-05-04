Раздел недвижимости в браке с иностранцем: юридические нюансы в 2026 году

Многие ошибочно полагают, что нелегализованный в Украине зарубежный брак не имеет юридической силы. На самом деле наш закон признает такие союзы действительными, а любое имущество, приобретенное в течение этого времени, в том числе и недвижимость, автоматически становится общей совместной собственностью.

Ситуация осложняется, когда инвестиция в новостройку была сделана на собственные сбережения, но без письменных доказательств их добрачного происхождения, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Как защитить квартиру от раздела при разводе

Когда право собственности на новостройку еще не оформлено, вы обладаете лишь имущественными правами, что дает определенное пространство для маневра.

"Ситуация имеет несколько важных юридических нюансов, поскольку здесь пересекаются семейное право, правила инвестирования в недвижимость и международное частное право", — говорит юрист.

Наиболее эффективным способом обезопасить жилье является переуступка прав третьему лицу, например, близкому родственнику, с последующим получением имущества через договор дарения.

Риски сокрытия имущества от супруга-иностранца

Сокрытие активов является "миной замедленного действия", подчеркивает Дерий. Хотя в Украине нет автоматической системы оповещения иностранного партнера о приобретении вами недвижимости, риск возникает при разводе.

"Если развод будет в Украине, муж или его адвокаты могут подать запросы в Реестр вещных прав на недвижимое имущество", — говорит специалист.

Если имущество будет обнаружено, вам придется доказывать в суде, что инвестиция была осуществлена именно за личные средства, а не за семейный бюджет.

Брачный договор как инструмент защиты собственности

Альтернативой может стать брачный контракт, который четко закрепляет статус имущества как личной собственности каждого из супругов. Однако этот путь требует легализации иностранного свидетельства о браке и согласия партнера.

"Такая процедура неизбежно вызовет у него вопрос о том, зачем этот контракт понадобился именно сейчас и может раскрыть факт наличия инвестиций", — отмечает Дерий.

Он также добавляет, что перед принятием любого решения важно взвесить все риски и проконсультироваться со специалистом, чтобы не потерять право на свою собственность в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, разрыв отношений и без того выбивает из колеи, а ссоры за каждую кофемолку или чеки за ремонт только добавляют градус напряжения. Однако закон четко разграничивает общее состояние и личные вещи: например, недвижимость, полученная вами в дар или в наследство, не подлежит разделу и остается исключительно вашей.

