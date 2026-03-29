єОселя для военных: требования и нюансы в 2026 году

Украинские военные.

С учетом высоких цен на жилье ипотека для военных остается ключевым инструментом приобретения квартиры или дома. Программа "єОселя" предлагает льготные ставки, но доступ к ним имеет четкие ограничения. В 2026 году правила остаются достаточно жесткими, особенно в отношении доходов и имеющегося жилья.

Понимание требований заранее помогает избежать отказа, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Антона Антоненко.

Требования к военным по єОселе

Податься могут только военнослужащие определенных структур: ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардия, пограничники и другие силовые органы.

Базовые условия: гражданство Украины, возраст от 18 лет и не более 70 на момент погашения кредита.

Обязательна подтвержденная платежеспособность — банк оценивает стабильность дохода и кредитную историю. Также кандидат не должен быть в санкционных списках.

Квадратура за єОселей

Одно из ключевых требований — ограничение по недвижимости. Если жилье есть, его площадь не должна превышать 52,5 кв. м на человека плюс 21 кв. м на каждого члена семьи.

"Важный нюанс: разрушенное или жилье на оккупированных территориях не учитывается. Продажа недвижимости за последний год также проверяется — превышение норм может стать причиной отказа", — отмечает Антоненко.

Процентная ставка єОсели для военных

Льготная ставка составляет 3% годовых, в некоторых случаях — 6%. Но эти условия действуют только пока сохраняется статус военного.

В случае увольнения компенсация от государства прекращается, и ставка возрастает до базовых 7%, а затем — до 10%. Это один из главных финансовых рисков, говорит Антоненко.

Как подать заявку на єОселю военным

Подача максимально упрощена и происходит через приложение "Дія". Пользователь заполняет анкету, указывает доходы и информацию о семье, после чего получает предложения от банков.

Предварительное решение обычно приходит в течение суток. Окончательный пакет документов подается уже после выбора банка.

На старте бумажные документы не нужны — достаточно данных в Дії. После одобрения банк запрашивает подтверждение доходов, семейного положения и объекта недвижимости.

Также придется оплатить сопутствующие расходы: страховку, оценку жилья, нотариальные услуги и банковскую комиссию.

Что еще нужно знать о єОселе

Несмотря на медийный успех, государственная программа "єОселя" пока не способна преодолеть жилищный кризис, поскольку ее фактический охват остается критически малым. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE Даниил Гетманцев откровенно признал неэффективность текущих инструментов

"Мы очень поддерживаем программу "єОселя", но единственная ее проблема в том, что она не работает", — подчеркнул он.

Статистика в 20 тысяч выданных кредитов выглядит каплей в море на фоне реального спроса, который еще до большой войны измерялся миллионом семей.

Ситуация лишь усугубилась с появлением миллионов переселенцев.

"Однако нынешние инструменты не решают проблему жилья системно", — говорит Гетманцев.

В результате большинство украинцев, которые потеряли дом или мечтают о собственном уголке, остаются один на один с недоступным рынком недвижимости.

Как сообщали Новини.LIVE, новые правила программы "єОселя", действующие с 9 февраля, существенно ограничивают выбор жилья по площади и цене. Такие изменения призваны сделать государственную поддержку максимально адресной, сосредоточив ресурсы на помощи семьям в сложных жилищных обстоятельствах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ранее ипотечные взносы обычно существенно превышали стоимость аренды, однако по состоянию на 2026 год этот разрыв почти исчез. Благодаря программе "єОселя" ежемесячный платеж за собственную однокомнатную квартиру во многих городах теперь вполне сопоставим с арендой, а иногда даже выгоднее ее.