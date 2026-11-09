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Главная Рынок недвижимости Старые дома, подлежащие сносу: какую компенсацию получат владельцы квартир

Старые дома, подлежащие сносу: какую компенсацию получат владельцы квартир

Ua ru
9 ноября 2026 08:15
Старые многоэтажки могут снести: чем планируют заменить квартиры Новини.LIVE
Пятиэтажный дом. Фото: Новини.LIVE

Владельцы квартир в ветхих многоэтажках могут получить другое жилье или денежную компенсацию, если дом подлежит комплексной реконструкции. В Украине готовятся изменения в правила обновления старого жилого фонда. В то же время окончательный механизм переселения, оценки недвижимости и защиты прав собственников еще не утвержден.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Что могут получить владельцы "хрущевок" вместо старой квартиры

В Украине планируют изменить подход к реконструкции устаревшего жилого фонда. Речь идет, в частности, о "хрущевках" и других многоквартирных домах, которые из-за длительного срока эксплуатации нуждаются в обновлении.

Основой для изменений является законопроект №6458 о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. Документ предусматривает возможность обновления целых кварталов, а не только отдельных зданий.

Если для реконструкции понадобится снос дома, владельцам квартир должна быть предусмотрена компенсация. Среди возможных вариантов — предоставление другого жилья или выплата денег. В то же время конкретные условия будут зависеть от окончательно утвержденных правил.

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В действующем законодательстве уже предусмотрены имущественные гарантии для людей, чье жилье подлежит реконструкции. Закон № 525-V предусматривает предварительное и полное возмещение стоимости жилья владельцам с их согласия — путем предоставления другой квартиры или денежной компенсации.

При определении условий возмещения учитываются характеристики прежнего жилья и стоимость недвижимости. Если владелец не согласен с предложенной компенсацией или возникает спор относительно оценки квартиры, он может защищать свои имущественные права в суде.

Однако эти гарантии не следует путать с новыми правилами, которые могут появиться после принятия законопроекта № 6458. Его окончательная редакция еще не утверждена.

Когда могут начать переселять жильцов хрущевок

Законопроект № 6458 был зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря 2021 года. 21 сентября 2022 года народные депутаты поддержали его в первом чтении. По состоянию на 8 ноября 2026 года документ находится на стадии подготовки ко второму чтению. Также его включили в повестку дня парламента постановлением № 4958-IX от 1 сентября 2026 года.

Таким образом, новые правила еще не вступили в силу. Пока парламент не примет закон, нельзя утверждать, что владельцев квартир уже могут переселять по новой процедуре.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на аренду квартир в Украине варьируются в зависимости от города. В ноябре в одних населенных пунктах жилье подешевело, а в других аренда стала дороже. Наибольшее снижение стоимости однокомнатных квартир зафиксировали в Днепре.

Также Новини.LIVE сообщали, как получить компенсацию за разрушенную квартиру, если у нее несколько собственников. Каждый совладелец может получить отдельный жилищный сертификат в соответствии со своей долей в недвижимости. При этом перед прекращением права собственности важно дождаться сертификатов всех совладельцев.

квартиры недвижимость хрущевки компенсация реконструкция
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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