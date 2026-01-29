Видео
Гостиная Беллы Хадид -— что заставило дизайнеров пересмотреть тренды (фото)

Гостиная Беллы Хадид -— что заставило дизайнеров пересмотреть тренды (фото)

Дата публикации 29 января 2026 22:03
Дизайн интерьера звезды — как гостиная Беллы Хадид доказала, что серый интерьер вневременной (фото)
Белла Хадид. Фото: Reuters

Еще несколько лет назад серый в интерьере считали безопасным и универсальным решением. Со временем он оказался под давлением ярких трендов и так называемого dopamine decor. Но гостиная Беллы Хадид показала, что нейтральные цвета могут выглядеть актуально даже после лет популярности.

Пространство ее нью-йоркского лофта доказывает: дело не в цвете, а в подходе, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Серый интерьер в гостиной Беллы Хадид

Гостиная оформлена в мягких оттенках серого и бежевого. Светлые стены сочетаются со шкафами цвета голубиного пера, а ковер со сланцевым оттенком задает глубину.

Несмотря на то что жилье было выставлено на продажу еще в 2021 году, интерьер не выглядит устаревшим. Наоборот — он воспринимается спокойным и вневременным.

 

Вітальня Белли Хадід — що змусило дизайнерів переглянути тренди (фото) - фото 1
Гостиная Беллы Хадид. Фото: serhant/Instagram

Почему серый цвет снова актуален

Это пространство разрушает стереотип о холодном сером цвете. Гостиная создает ощущение уюта и восстановления, чего редко ожидают от такой палитры. Секрет — в деталях и текстурах, которые добавляют тепла и объема.

В пространстве использованы:

  • мягкие подушки и шерстяные пледы;
  • фактурный стеганый ковер;
  • деревянные элементы в более глубоком сером тоне.

Как Белла Хадид оживила нейтральную палитру

Интерьер построен на продуманных контрастах. Светлые поверхности уравновешены более темными акцентами, в том числе черным журнальным столиком. Это разбивает монотонность и делает пространство визуально динамичным.

Гостиная Беллы Хадид напоминает: серый работает тогда, когда его сочетают осознанно, играя с оттенками, материалами и глубиной.

Ранее мы рассказывали об интерьере столовой Дуэйна "Скалы" Джонсона. А также, чем уникальна гостиная Эмили Ратаковски.

