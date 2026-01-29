Дизайн интерьера звезды — как гостиная Беллы Хадид доказала, что серый интерьер вневременной (фото)

Гостиная Беллы Хадид -— что заставило дизайнеров пересмотреть тренды (фото)
Еще несколько лет назад серый в интерьере считали безопасным и универсальным решением. Со временем он оказался под давлением ярких трендов и так называемого dopamine decor. Но гостиная Беллы Хадид показала, что нейтральные цвета могут выглядеть актуально даже после лет популярности.
Пространство ее нью-йоркского лофта доказывает: дело не в цвете, а в подходе, пишет издание Homes & Gardens.
Серый интерьер в гостиной Беллы Хадид
Гостиная оформлена в мягких оттенках серого и бежевого. Светлые стены сочетаются со шкафами цвета голубиного пера, а ковер со сланцевым оттенком задает глубину.
Несмотря на то что жилье было выставлено на продажу еще в 2021 году, интерьер не выглядит устаревшим. Наоборот — он воспринимается спокойным и вневременным.
Почему серый цвет снова актуален
Это пространство разрушает стереотип о холодном сером цвете. Гостиная создает ощущение уюта и восстановления, чего редко ожидают от такой палитры. Секрет — в деталях и текстурах, которые добавляют тепла и объема.
В пространстве использованы:
- мягкие подушки и шерстяные пледы;
- фактурный стеганый ковер;
- деревянные элементы в более глубоком сером тоне.
Как Белла Хадид оживила нейтральную палитру
Интерьер построен на продуманных контрастах. Светлые поверхности уравновешены более темными акцентами, в том числе черным журнальным столиком. Это разбивает монотонность и делает пространство визуально динамичным.
Гостиная Беллы Хадид напоминает: серый работает тогда, когда его сочетают осознанно, играя с оттенками, материалами и глубиной.
