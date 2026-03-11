Налоги на сделки с недвижимостью — когда придется платить больше в 2026 году

Когда продажу недвижимости обложат большим налогом. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается период декларирования доходов за 2025 год, что касается и собственников недвижимости. Хотя обычно налоги закрывает нотариус во время сделки, в некоторых случаях необходимо самостоятельно подать отчетность в налоговую.

Нагрузка зависит от того, сколько объектов человек продает в течение года и как долго он владел имуществом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

Реклама

Читайте также:

Налоги на продажу недвижимости

Налоговая нагрузка напрямую зависит от вашей "активности" на рынке. Но к любой ставке добавляется военный сбор в размере 5%.

Если вы продаете жилье впервые за год и владели им более трех лет, НДФЛ начисляться не будет.

Как только появляется вторая продажа за календарный год или если вы решили избавиться от объекта, который купили совсем недавно (менее 3 лет назад), готовьтесь отдать 5% НДФЛ.

Для тех, кто занимается недвижимостью системно, правила значительно жестче. Начиная с третьей сделки за год, ставка прыгает до 18%. Итак, в худшем сценарии общие потери на налогах могут достичь ощутимых 23%.

Налог на наследство и подаренную недвижимость

Получение квадратных метров по наследству — это не всегда "чистая" прибыль. Хорошо, если имущество переходит от самых близких (родители, дети, супруги, братья или сестры) — в этом случае налоговая ставка нулевая.

Однако, если вы получаете квартиру от дальнего родственника или просто знакомого, готовьте кошелек. Суммарно придется уплатить 10% (это комбинация из 5% налога на доходы и 5% военного сбора).

Самая сложная ситуация с иностранными активами или подарками от нерезидентов: здесь государство применяет максимальную ставку, которая вместе с военным сбором составляет те же 23%.

Когда нужно подавать декларацию о доходах

Если налоги не были уплачены при нотариальном оформлении сделки, собственник обязан самостоятельно подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Сделать это нужно до 1 мая. Деньги же должны поступить в бюджет не позднее 1 августа.

В 2026 году контроль за операциями с недвижимостью стал жестче. Нотариусы передают информацию о заключенных сделках непосредственно в налоговую службу. Поэтому скрыть полученный доход или "забыть" о декларации становится значительно сложнее.

Декларирование операций с недвижимостью. Графика: Главное управление ГНС в Запорожской области

Можно ли быстро заработать на недвижимости в 2026 году

Заработок на недвижимости за год остается реальной целью, хотя, как заметил финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии Новини.LIVE, рассчитывать на легкий успех по шаблону больше не стоит.

Времена, когда инвестиция в любой фундамент гарантированно приносила прибыль, остались в прошлом, поэтому сейчас покупателям следует анализировать реальное состояние рынка, а не маркетинговые обещания.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране, поэтому фокус внимания должен быть смещен на конкретный район и инфраструктуру", — подчеркнул эксперт.

Для краткосрочных вложений наиболее оправданным выбором являются мегаполисы, где постоянная циркуляция капитала обеспечивает хотя бы минимальные гарантии. Иванчук убежден, что именно крупные города позволяют оперативно реализовать имущество при необходимости.

"Плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и стабильная ликвидность", — объясняет специалист преимущества работы в "миллионниках".

Однако инвесторам не следует забывать об обратной стороне: жесткая конкуренция и высокая стоимость входа существенно ограничивают итоговую рентабельность. В конце концов, успех операции теперь зависит не от везения, а от точности расчетов и понимания специфики выбранной локации.

Как сообщалось, часто оформление дарственной на квартиру воспринимают как формальность, однако настоящим сюрпризом могут стать налоги. Поскольку государство тщательно контролирует передачу недвижимости, всем, кто не является близким родственником, стоит заранее подготовиться к немалым расходам.

Также мы рассказывали, что несмотря на постоянный спрос и подорожание квадратных метров, большинство владельцев жилья в Украине до сих пор избегают официального оформления аренды из-за значительных налогов. Чтобы легализовать этот рынок, в Верховной Раде планируют радикально снизить ставки сборов, сделав "белую" сдачу квартир выгоднее работы в тени.