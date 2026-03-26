Изогнутая мебель превратила гостиную Кэмерон Диаз в шедевр (фото)

Кэмерон Диаз. Фото: ddp, carolwoodrealestate/Instagram.

Современные интерьеры быстро меняются, и в 2026 году главный акцент сместился с четких линий к мягким формам. Дизайнеры все чаще отказываются от углов в пользу плавных силуэтов. Это не просто мода, а ответ на потребность в спокойном и комфортном пространстве. Гостиная Кэмерон Диаз стала одним из самых ярких примеров этого подхода.

В центре внимания — диваны и кресла с округлыми формами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

В гостиной актрисы композиция построена вокруг изогнутого дивана и нескольких мягких кресел, формирующих зону для общения. Такой подход выглядит современно, но в то же время не перегружает пространство.

"Острые линии постепенно уходят в прошлое, уступая место более органичным формам, которые создают ощущение спокойствия", — отмечает эксперт по интерьерам Джош Брениган.

Гостиная Кэмерон Диаз. Фото: carolwoodrealestate/Instagram

Как оформить гостиную с изогнутой мебелью

Чтобы повторить этот стиль, важно соблюдать баланс. Мягкие формы стоит сочетать с нейтральной палитрой: теплые бежевые, песочные и естественные зеленые оттенки. Округлые светильники, вазоны и декор усиливают эффект.

"Мягкие цвета и натуральные материалы создают фон, на котором изогнутые формы выглядят максимально гармонично", — объясняет дизайнер Шелли Кокрейн.

Почему изогнутые формы делают интерьер уютным

Плавные линии ассоциируются с природой, поэтому пространство воспринимается более расслабленным. Во времена неопределенности люди подсознательно выбирают интерьеры, которые дают ощущение безопасности и тепла.

Кроме того, округлая мебель делает комнату более функциональной: легче двигаться, удобнее общаться, меньше визуального шума.

Какую мебель выбрать для органического интерьера

Не обязательно менять все. Достаточно нескольких акцентов, чтобы пространство "зазвучало" по-новому:

Диваны-квасолины в фактурных тканях (вроде букле или мягкого шенилла). Кресла без подлокотников, напоминающие морскую гальку. Журнальные столики неправильной, обтекаемой формы. Декор из дерева, где сохранены естественные изгибы ствола.

Эксперты отмечают, что изогнутые линии — это о нашем внутреннем комфорте. Психологически мы воспринимаем округлые предметы как более безопасные, поэтому в такой гостиной расслабиться значительно легче.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на неизменную любовь к теплым нейтральным тонам, в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от предсказуемых решений. Отличный пример того, как элегантно обновить традиционную палитру, продемонстрировали в своем доме актеры Кирстен Данст и Джесси Племонс.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие люди избегают серых оттенков, опасаясь чрезмерной строгости или монотонности интерьера. Однако Гвинет Пэлтроу на собственном примере доказала, что такой нейтральный фон является идеальной базой, которую легко трансформировать с помощью всего одного яркого акцента.