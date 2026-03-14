Звезда "Баффи" показала трендовую "невидимую" кухню (фото, видео)

Дата публикации 14 марта 2026 20:12
Звезда "Баффи" показала трендовую "невидимую" кухню (фото, видео)
Сара Мишель Геллар. Фото: sarahmgellar/Instagram

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший недавно "засветили" свою кухню, и дизайнеры интерьера уже успели разобрать ее на детали. Что же там такого особенного? Во-первых, она почти "невидимая".

Актриса выложила видео, где хорошо видно главную фишку — полное отсутствие ручек на шкафах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Вместо привычной фурнитуры — сплошные матовые поверхности глубокого черного цвета.

 

Звезда "Баффи" показала трендовую "невидимую" кухню (фото, видео) - фото 1
Сара Мишель Геллар на кухне. Фото: sarahmgellar/Instagram

Это создает эффект монолитной стены, которая будто растворяется в пространстве. Чтобы интерьер не казался слишком мрачным, Сара добавила теплых акцентов: шоколадный фартук и стены кремового оттенка.

Почему это круто

Ручки часто "выдают" возраст кухни — они первыми выходят из моды. А вот гладкие фасады — это история вне времени.

Специалисты из Fisher & Paykel отмечают, что такой прием идеален для открытых планировок, когда кухня плавно переходит в гостиную и не "кричит" о своем бытовом назначении.

Свет вместо декора

Обычно такие минималистичные кухни делают светлыми, но пара рискнула с черным матом. Чтобы пространство не напоминало пещеру, над рабочей зоной добавили большое горизонтальное окно. Естественный свет здесь работает лучше любого декора — он подчеркивает текстуру фасадов без лишних бликов металла.

"Современная кухня работает благодаря продуманным системам хранения — выдвижным ящикам, полкам и кладовкам. Это уменьшает беспорядок и делает кухню значительно удобнее в ежедневном использовании", — объясняет дизайнер Мисти Каллавей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксперты уверены, что тренд на "тихий дизайн" без визуального шума с нами надолго. Пример Геллар доказывает: даже радикально черная кухня может быть уютной, если правильно совместить ее с естественным светом и теплыми цветами.

Как сообщалось, для создания настоящего уюта на кухне дизайнеры советуют фокусироваться на грамотном освещении, а не на количестве ламп. Александра Даддарио, например, отказалась от перегруженного точечными светильниками потолка в пользу элегантных подвесов над кухонным островом. Такой подход позволяет акцентировать внимание на важных зонах и делает интерьер значительно атмосфернее.

Также мы рассказывали, что интерьер кухни Ким Кардашьян в Хайден Хиллс — это изысканный манифест минимализма, лишенный всего лишнего. В тандеме с дизайнером Акселем Вервордтом звезде удалось превратить сдержанную палитру в живую, объемную среду, задающую новые тренды в современном дизайне.

актеры зарубежные звезды Дизайн актриса
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
