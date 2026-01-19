Дизайн интерьера звезды — Эмили Ратаковски удивила продуманным балансом в гостиной (фото)

Гостиная Эмили Ратаковски — чем заинтересовала дизайнеров (фото)
Мы привыкли, что нейтральные интерьеры часто граничат со скукой: бежевые стены, серые диваны, стерильная чистота. Однако гостиная Эмили Ратаковски доказывает обратное.
Ее пространство — это искусная игра на контрастах, где спокойствие и уют не превращаются в монотонность, пишет издание Homes & Gardens.
Гостиная Эмили Ратаковски как пример баланса
В основе всего лежит очень теплая база: деревянный пол, много естественного света и светлые стены. Но вместо того, чтобы оставить комнату "пустой", Эмили наполнила ее фактурами.
Здесь бархат "дружит" с ротангом, а густой ворс ковра — с гладким деревом. Именно эти тактильные детали делают интерьер глубоким.
Цвет как специя, а не основное блюдо
Главный секрет модели — точечные акценты. Эмили не стала красить стены в радикальные цвета, вместо этого добавила несколько ярких пятен:
- дерзкое красное кресло из бархата;
- глубокий фиолетовый персидский ковер;
- винтажную тумбу под медиацентр.
Как отмечает руководитель направления celebrity style в Homes & Gardens Меган Слек, этот интерьер — мастер-класс по тому, как сделать нейтральное пространство совсем не скучным.
"Нейтральная база не должна быть плоской. Слои фактур, природные материалы и продуманные цветовые акценты буквально оживляют комнату", — добавляет она.
Как повторить этот вайб у себя дома
Не обязательно быть супермоделью, чтобы воссоздать такой стиль. Достаточно трех шагов:
- Держите основу спокойной. Натуральные оттенки на стенах и полу — это ваш фундамент.
- Добавьте "характер" через мебель. Пусть это будет только один, но очень яркий предмет (например, то самое кресло или акцентный столик).
- Миксуйте текстуры. Чем больше разноплановых материалов (дерево, лен, металл, шерсть), тем уютнее будет казаться комната.
В конце концов, пример Эмили учит нас главному: современное жилье — это не про вылизанные картинки из каталога, а про продуманную простоту, где каждая вещь имеет свое место и свое настроение.
