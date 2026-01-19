Дизайн интерьера звезды — Эмили Ратаковски удивила продуманным балансом в гостиной (фото)

Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Мы привыкли, что нейтральные интерьеры часто граничат со скукой: бежевые стены, серые диваны, стерильная чистота. Однако гостиная Эмили Ратаковски доказывает обратное.

Ее пространство — это искусная игра на контрастах, где спокойствие и уют не превращаются в монотонность, пишет издание Homes & Gardens.

Гостиная Эмили Ратаковски как пример баланса

В основе всего лежит очень теплая база: деревянный пол, много естественного света и светлые стены. Но вместо того, чтобы оставить комнату "пустой", Эмили наполнила ее фактурами.

Здесь бархат "дружит" с ротангом, а густой ворс ковра — с гладким деревом. Именно эти тактильные детали делают интерьер глубоким.

Цвет как специя, а не основное блюдо

Главный секрет модели — точечные акценты. Эмили не стала красить стены в радикальные цвета, вместо этого добавила несколько ярких пятен:

дерзкое красное кресло из бархата;

глубокий фиолетовый персидский ковер;

винтажную тумбу под медиацентр.

Как отмечает руководитель направления celebrity style в Homes & Gardens Меган Слек, этот интерьер — мастер-класс по тому, как сделать нейтральное пространство совсем не скучным.

"Нейтральная база не должна быть плоской. Слои фактур, природные материалы и продуманные цветовые акценты буквально оживляют комнату", — добавляет она.

Эмили Ратаковски в гостиной. Фото: emrata/Instagram

Как повторить этот вайб у себя дома

Не обязательно быть супермоделью, чтобы воссоздать такой стиль. Достаточно трех шагов:

Держите основу спокойной. Натуральные оттенки на стенах и полу — это ваш фундамент. Добавьте "характер" через мебель. Пусть это будет только один, но очень яркий предмет (например, то самое кресло или акцентный столик). Миксуйте текстуры. Чем больше разноплановых материалов (дерево, лен, металл, шерсть), тем уютнее будет казаться комната.

В конце концов, пример Эмили учит нас главному: современное жилье — это не про вылизанные картинки из каталога, а про продуманную простоту, где каждая вещь имеет свое место и свое настроение.

