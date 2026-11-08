Мужчины стоят у жилого дома. Фото: УНИАН

В 2027 году ветеранам не увеличат размер государственных компенсаций на приобретение жилья из-за ограниченного финансирования бюджета. В то же время правительство планирует расширить перечень получателей помощи и изменить правила программы, поскольку часть защитников в настоящее время не может воспользоваться выплатами из-за бюрократических препятствий.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

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Изменятся ли суммы жилищных компенсаций для ветеранов

По словам Виталия Кима, в проекте государственного бюджета на 2027 год размеры жилищных компенсаций не пересматривались. Министр подтвердил, что правительство пока не планирует увеличивать суммы выплат, поскольку государственный бюджет имеет ограниченные возможности.

Он пояснил, что при планировании расходов приходится учитывать нехватку средств на различные государственные нужды. Поэтому пересматривать условия финансовой поддержки без гарантии ее фактического финансирования правительство не хочет.

В то же время это не означает сокращение общего финансирования жилищной программы. В проекте бюджета на 2027 год на обеспечение ветеранов жильем предусмотрено 6,9 млрд грн. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2026 году.

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Кому могут расширить право на жилищную помощь

Отдельно министр сообщил, что правительство планирует пересмотреть категории ветеранов, которые могут получать жилищную поддержку. Действующие правила не учитывают всех жизненных обстоятельств, из-за чего часть защитников сталкивается с препятствиями при оформлении помощи.

В частности, необходимо урегулировать ситуации, когда ветераны уже воспользовались программой "єОселя", но из-за этого не могут реализовать право на жилищный ваучер. Также необходимо пересмотреть отдельные нормы, касающиеся расчета площади жилья.

По словам Кима, правительство должно проанализировать такие случаи, чтобы правила были справедливыми для различных категорий получателей. В то же время расширение программы будет зависеть от наличия средств.

Министр подчеркнул, что изменять перечень получателей без обеспечения соответствующего финансирования нецелесообразно. Ведь появление новых категорий граждан, имеющих право на компенсацию, не должно привести к ситуации, когда государство не сможет выполнить свои обязательства.

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