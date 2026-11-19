Замок в Германии. Фото: magnific.com

Европейский замок можно приобрести за сумму, которой порой хватает лишь на небольшую квартиру в большом городе. Отдельные исторические поместья продаются за 170 000–200 000 евро, однако низкая цена нередко объясняется запущенным состоянием здания. А затраты на восстановление могут в десятки раз превышать стоимость самой недвижимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Castle Collector.

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Сколько стоят замки в Европе

По оценке Castle Collector, медианная цена европейского замка составляет около 1 700 000 евро. Речь идет об объектах площадью в среднем 750 квадратных метров. В то же время рынок очень неоднороден: стоимость зависит от страны, площади, технического состояния и исторической ценности здания.

Среди исследованных рынков самые доступные по медианной цене квадратного метра замки находятся в Польше. Там этот показатель составляет около 778 евро за квадратный метр. Для сравнения: в Германии она достигает 2 140 евро, во Франции — 2 292 евро, а в Италии — 1 698 евро.

Ориентировочная медианная стоимость замков в разных странах следующая:

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Польша — 1 194 800 евро;

Италия — 2 825 000 евро;

Германия — 1 430 000 евро;

Франция — 1 690 000 евро;

Бельгия — 1 772 500 евро.

Эти показатели не означают, что каждый замок в стране продается именно по такой цене. Это медианные значения, рассчитанные на основе объявлений о продаже, а не гарантированная стоимость конкретного объекта.

Какой замок продали за 170 000 евро

Один из наглядных примеров — Schloss Weigsdorf в немецкой Саксонии. В 2022 году этот замок площадью 2 269 квадратных метров продали на аукционе за 170 000 евро. В пересчете это примерно 75 евро за квадратный метр.

Однако такая цена не означает, что покупатель получил готовое к проживанию поместье. Здание требует масштабной реставрации, а предварительная оценка соответствующих работ составляет от 2 700 000 до 8 500 000 евро.

Таким образом, реставрация может обойтись в 16–50 раз дороже первоначальной цены покупки. Это показывает, почему самые дешевые замки не стоит сравнивать с обычными квартирами только по стоимости квадратного метра.

Почему дешевый замок может стоить миллионы

Основная статья расходов после покупки исторической недвижимости — реставрация. По оценкам Castle Collector, в Германии восстановление старых замков может стоить от 1 200 до 3 500 евро за квадратный метр. Во Франции диапазон составляет 800–5 000 евро за квадратный метр в зависимости от объема работ и требований к сохранению исторического здания.

В бюджет также необходимо заложить расходы на содержание обширной территории, отопление, ремонт крыши, коммуникации и уход за прилегающими сооружениями. Если объект имеет статус охраняемого памятника, возможности владельца в отношении перестройки и выбора материалов могут быть ограничены требованиями по сохранению культурного наследия.

По данным аналитического обзора, полная реставрация заброшенных замков нередко обходится в пять-десять раз дороже, чем их покупка. Поэтому низкая стартовая цена не всегда делает такую недвижимость доступной для частного покупателя.

Можно ли заработать на собственном замке

В Castle Collector отмечают, что содержание большого исторического поместья может быть экономически оправданным, если использовать его в качестве коммерческого объекта. В частности, замок можно переоборудовать под отель, площадку для свадеб и мероприятий или туристическую локацию.

В то же время такой бизнес требует дополнительных вложений, персонала, постоянного обслуживания и стабильного потока посетителей. Если владелец планирует лишь жить в замке, расходы на его содержание могут стать значительной финансовой нагрузкой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Италии можно приобрести дом всего за 1 евро. Такие предложения действуют в небольших городках, где местные власти пытаются вернуть к жизни заброшенную недвижимость. Однако покупателям придётся самостоятельно финансировать реконструкцию и выполнять требования муниципалитета.

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