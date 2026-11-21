Недвижимость в Лондоне. Фото: УНИАН

Рынок недвижимости Великобритании поражает не только роскошными поместьями, но и необычными объектами, которые трудно представить в качестве обычного жилья. Здесь продают дома за сотни миллионов фунтов стерлингов, крошечные коттеджи шириной менее двух метров, старые маяки, замки и даже целые острова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на D.H. Realting.

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Самая дорогая недвижимость Великобритании

Одной из самых дорогих сделок на лондонском рынке недвижимости в первой половине 2026 года стала продажа поместья Providence House в районе Челси. По информации D.H. Realting, стоимость сделки составила 275 млн фунтов стерлингов.

Второе место в рейтинге занял особняк The Holme, расположенный в Риджентс-парке. Его продали за 195 млн фунтов стерлингов.

Дом Холм в Лондоне. Фото: robbreport.com

Третье место занял пентхаус в жилом комплексе Park Modern стоимостью 57 млн фунтов стерлингов.

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В пятерку самых дорогих сделок также вошли:

поместье на Thurloe Place в районе Найтсбридж — 55 млн фунтов стерлингов;

пентхаус в Chelsea Barracks — 36,5 млн фунтов стерлингов.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года в Лондоне было зафиксировано 34 сделки по продаже недвижимости стоимостью свыше 15 млн фунтов стерлингов. Их совокупная стоимость достигла 1,24 млрд фунтов стерлингов.

В то же время авторы исследования уточняют, что цена продажи Providence House приведена согласно отраслевому отчету и не подтверждена отдельными данными земельного реестра Великобритании.

Где находится один из самых маленьких домов страны

На противоположном конце британского рынка недвижимости — Quay House в валлийском городе Конви. Этот небольшой каменный коттедж называют самым маленьким домом Великобритании.

Quay House в Конви. Фото: Wikimedia Commons

По данным национального реестра памятников Уэльса Coflein, его ширина составляет всего 1,8 метра, глубина — 2,5 метра, а высота — 3,1 метра.

Здание имеет два этажа и расположено возле башни городской оборонительной стены. Вероятно, его построили в конце XVIII или в начале XIX века. Изначально помещение использовалось в качестве жилища рыбака.

При этом звание самого маленького дома страны остается заявленным статусом объекта, а не окончательно подтверждённым рекордом по результатам специального измерения всех британских зданий.

Маяки, замки и водонапорные башни вместо обычных домов

В Великобритании можно найти и недвижимость, которая раньше выполняла совершенно другие функции. Часть таких сооружений переоборудовали для проживания или предлагали покупателям как необычные объекты.

Среди примеров, которые приводит D.H. Realting:

бывший маяк с пристроенным домом в Паулли — 189 950 фунтов стерлингов;

жилье бывшего смотрителя маяка недалеко от Вика в Шотландии — от 85 000 фунтов стерлингов;

полуразрушенный замок Baltersan в Шотландии — от 150 000 фунтов стерлингов;

прибрежный замок Ackergill Tower недалеко от Вика — 3,9 млн фунтов стерлингов;

бывшая водонапорная башня в Флоктоне недалеко от Уэйкфилда — стартовая цена на аукционе 4 000 фунтов стерлингов.

Еще один показательный пример — The Lighthouse в Кройде. После переоборудования эта недвижимость нашла покупателя в 2024 году за 5,25 млн фунтов стерлингов. Изначально её выставляли на продажу за 7,5 млн фунтов стерлингов.

The Lighthouse в Кройде. Фото: Knight Frank

В то же время невысокая цена старых построек не обязательно означает выгодную покупку. Часто такие объекты требуют значительных вложений в ремонт, а для перестройки исторических зданий могут понадобиться специальные разрешения.

Сколько стоит собственный остров в Великобритании

Отдельную категорию британской недвижимости составляют частные острова. Некоторые из них выставляются на продажу по цене, сопоставимой со стоимостью обычного дома в дорогом регионе.

Например, остров Ynys Gifftan в заливе Двайрид в Уэльсе в 2026 году предлагали за 350 000 фунтов стерлингов. Его площадь составляет примерно 17,7 акров. На территории расположен старый фермерский дом, требующий ремонта. Также остров не подключен к централизованному электроснабжению, а доступ к нему зависит от приливов и отливов.

Еще один пример — Eilean Mòr в шотландском озере Лох-Санарт. В 2024 году его выставили на продажу по цене от 325 000 фунтов стерлингов, а в августе 2025 года стоимость снизили до 275 000 фунтов стерлингов.

Eilean Mòr в шотландском озере Лох-Санарт. Фото: onthemarket.com

В то же время есть и значительно более дорогие предложения. Остров Шуна в Внутренних Гебридских островах вместе с замком оценивался в 5,5 млн фунтов стерлингов.

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