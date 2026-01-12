Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Столовая Дуэйна Джонсона — что поразило дизайнеров (фото, видео)

Столовая Дуэйна Джонсона — что поразило дизайнеров (фото, видео)

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:12
Интерьер в столовой Дуэйна "Скалы" Джонсона — какая деталь поразила дизайнеров (фото, видео)
Дуэйн "Скала" Джонсон. Фото: Reuters

Столовая Дуэйна "Скалы" Джонсона на первый взгляд может показаться даже чересчур сдержанной. Спокойные цвета, отсутствие лишнего пафоса — казалось бы, ничего особенного в интерьере. Однако дизайнеры по всему миру ухватились за одну деталь, которая буквально "держит" на себе весь интерьер.

Речь о масштабном пейзаже над камином, пишет издание Homes & Gardens. Это не просто декор, это смысловой центр, который диктует настроение всему пространству.

Реклама
Читайте также:

Сила масштаба в дизайне

Весь секрет здесь в пропорциях. Огромное полотно занимает почти всю площадь над каминной полкой, но оно не "душит" комнату. Наоборот, картина добавляет пространству глубины, делая его визуально дороже и одновременно уютнее.

 

Столовая Дуэйна Джонсона — что поразило дизайнеров (фото, видео) - фото 1
Столовая Дуэйна "Скалы" Джонсона. Фото: therock/Instagram

Это тот редкий случай, когда размер работает на гармонию, а не на демонстрацию роскоши.

Как выбрать картину для столовой

Искусство в доме — вещь тонкая. Хотя строгих канонов нет, эксперты советуют ориентироваться на пропорции: картина должна заполнять от 2/3 до 3/4 свободной плоскости стены над мебелью.

Если взять меньшую — она "потеряется", большую — создаст ощущение тесноты.

 

Столовая Дуэйна Джонсона — что поразило дизайнеров (фото, видео) - фото 2
Дуэйн "Скала" Джонсон в столовой. Фото: therock/Instagram

Дизайнер Джозефина Зентнер, чьи советы часто становятся ориентиром для декораторов, подчеркивает важность внутреннего отклика.

"Выбирайте работы, которые откликаются лично вам. Не тренды делают коллекцию ценной, а эмоциональная связь с искусством", — говорит она.

Почему пейзажи всегда работают в интерьере

Выбор Джонсона в пользу природы — стратегически правильный. Пейзажи никогда не выходят из моды, они успокаивают и добавляют интерьеру некой вневременности.

"Для спокойных нейтральных пространств стоит выбирать минималистичное или абстрактное искусство в мягких тонах или монохроме", — дает подсказку Зентнер.

Искусство пропорций

В конце концов, столовая Дуэйна Джонсона учит нас главному: один правильно подобранный объект может изменить архитектуру комнаты лучше, чем дорогой ремонт. Главное — угадать с размером.

"Слишком маленькая работа теряется на большой стене, а слишком большая может перегрузить пространство", — отмечает Зентнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Именно это безупречное чувство меры превратило обычную обеденную зону в образец стиля, который останется актуальным и через десять лет.

Ранее мы рассказывали, в чем уникальность гостиной Марка Цукерберга. А также, как Кайли Миноуг создала идеальную кухню.

ремонт Дуэйн Джонсон зарубежные звезды Дизайн зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации