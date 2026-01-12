Интерьер в столовой Дуэйна "Скалы" Джонсона — какая деталь поразила дизайнеров (фото, видео)

Дуэйн "Скала" Джонсон. Фото: Reuters

Столовая Дуэйна "Скалы" Джонсона на первый взгляд может показаться даже чересчур сдержанной. Спокойные цвета, отсутствие лишнего пафоса — казалось бы, ничего особенного в интерьере. Однако дизайнеры по всему миру ухватились за одну деталь, которая буквально "держит" на себе весь интерьер.

Речь о масштабном пейзаже над камином, пишет издание Homes & Gardens. Это не просто декор, это смысловой центр, который диктует настроение всему пространству.

Сила масштаба в дизайне

Весь секрет здесь в пропорциях. Огромное полотно занимает почти всю площадь над каминной полкой, но оно не "душит" комнату. Наоборот, картина добавляет пространству глубины, делая его визуально дороже и одновременно уютнее.

Столовая Дуэйна "Скалы" Джонсона. Фото: therock/Instagram

Это тот редкий случай, когда размер работает на гармонию, а не на демонстрацию роскоши.

Как выбрать картину для столовой

Искусство в доме — вещь тонкая. Хотя строгих канонов нет, эксперты советуют ориентироваться на пропорции: картина должна заполнять от 2/3 до 3/4 свободной плоскости стены над мебелью.

Если взять меньшую — она "потеряется", большую — создаст ощущение тесноты.

Дуэйн "Скала" Джонсон в столовой. Фото: therock/Instagram

Дизайнер Джозефина Зентнер, чьи советы часто становятся ориентиром для декораторов, подчеркивает важность внутреннего отклика.

"Выбирайте работы, которые откликаются лично вам. Не тренды делают коллекцию ценной, а эмоциональная связь с искусством", — говорит она.

Почему пейзажи всегда работают в интерьере

Выбор Джонсона в пользу природы — стратегически правильный. Пейзажи никогда не выходят из моды, они успокаивают и добавляют интерьеру некой вневременности.

"Для спокойных нейтральных пространств стоит выбирать минималистичное или абстрактное искусство в мягких тонах или монохроме", — дает подсказку Зентнер.

Искусство пропорций

В конце концов, столовая Дуэйна Джонсона учит нас главному: один правильно подобранный объект может изменить архитектуру комнаты лучше, чем дорогой ремонт. Главное — угадать с размером.

"Слишком маленькая работа теряется на большой стене, а слишком большая может перегрузить пространство", — отмечает Зентнер.

Именно это безупречное чувство меры превратило обычную обеденную зону в образец стиля, который останется актуальным и через десять лет.

Именно это безупречное чувство меры превратило обычную обеденную зону в образец стиля, который останется актуальным и через десять лет.