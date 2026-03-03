Дома президентов - как выглядит особняк Дональда Трампа (фото)

Имение Дональда Трампа поражает масштабами. Фото: whitehouse.gov, trump/Instagram. Коллаж: Новиини.LIVE

Знаменитая резиденция Дональда Трампа во Флориде уже давно превратилась в нечто большее, чем обычное жилье. Теперь Мар-а-Лаго функционирует как элитная площадка для отдыха и встреч закрытого круга.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что внутри поместья и почему эта резиденция стала символом роскоши.

История Мар-а-Лаго

Все началось еще в 1920-х, когда "королева зерновых завтраков" Марджори Мерривезер Пост решила воплотить свою мечту об американской версии европейского дворца. Она даже хотела завещать поместье государству как резиденцию для президентов, но содержание такой общины оказалось слишком дорогим для бюджета.

В 1985 году в игру вступил Трамп. Он приобрел этот "бриллиант" за скромные, по сегодняшним меркам, 5 млн долларов (хотя еще несколько миллионов пришлось вложить в антиквариат). Впоследствии он открыл здесь элитный клуб, но со временем частные апартаменты семьи снова стали центром его жизни.

Территория резиденции Трампа во Флориде

Сегодня территория резиденции — это идеальное сочетание курорта и крепости. Пока гости клуба отдыхают у бассейна или на теннисных кортах, за закрытыми дверями, на площади около 270 квадратных метров, бурлит частная жизнь семьи Трампов.

Это пространство, где большая политика смешивается с домашним уютом, а каждый уголок сада с экзотическими растениями напоминает о том, что Мар-а-Лаго уже давно стал символом целой эпохи.

Красота по-американски

Это пример того, как "золотая" обеденная зона может выглядеть не вызывающе, а по-настоящему благородно благодаря идеальному балансу.

