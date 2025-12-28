Видео
Главная Рынок недвижимости Земельный налог — кто из пенсионеров имеет право на льготы

Земельный налог — кто из пенсионеров имеет право на льготы

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 06:12
Налог на землю для пенсионеров по возрасту — кто может получить льготы
Люди с документами. Фото: Freepik

Вопрос земельного налога для пенсионеров остается актуальным. Многие люди сомневаются, достаточно ли записи "пенсионер по возрасту" в удостоверении, чтобы не платить налог за землю.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, имеют ли право на льготу по земельному налогу такие пенсионеры.

Кто имеет право на льготу по земельному налогу

Здесь все просто: если вы вышли на пенсию именно по возрасту, вы освобождены от уплаты земельного налога. Никаких специальных "разрешений" от местного совета ждать не надо — это ваше право по закону (ст. 281 Налогового кодекса Украины).

Кроме пенсионеров, к льготным категориям также относятся многодетные родители (3+ ребенка), ветераны и чернобыльцы.

Нормы площади земли для освобождения от налога

Но льгота действует не на всю землю без ограничений, а в пределах установленных норм для каждого вида использования. Именно эти границы являются ключевыми для правильного применения освобождения.

Льгота распространяется на:

  • личное крестьянское хозяйство — до 2 гектаров;
  • приусадебный участок в селе до 0,25 га в поселке до 0,15 га в городе до 0,10 га;
  • дачное строительство — до 0,10 га;
  • индивидуальный гараж — до 0,01 га;
  • садоводство — до 0,12 га.

Все, что выходит за эти пределы, облагается налогом на общих основаниях. То есть за "лишние" метры придется платить.

Когда начинает действовать льгота по земельному налогу

Льгота не начисляется "задним числом" за весь год, если вы стали пенсионером, например, в мае.

Правило такое: право на освобождение от налога возникает со следующего месяца после того, как вы получили статус пенсионера.

Как подать заявление на льготу по земельному налогу

Автоматически система срабатывает не всегда. Лучше подстраховаться и подать заявление о применении льготы.

Сейчас это делается без очередей:

  • можно зайти в "Электронный кабинет плательщика";
  • воспользоваться мобильным приложением "Моя налоговая";
  • занести бумажное заявление в местную ГНС.

Когда земельный налог не уплачивается даже без льготы

Есть одна ситуация, когда налог не платят вообще все. Если вы отдали свой пай или участок в аренду фермеру, который работает на упрощенной системе (4 группа единого налога), то обязанность по уплате налога за эту землю снимается с вас на весь срок договора.

Ранее мы рассказывали, нужно ли ежегодно подавать заявление на оформление льготы на земельный налог. Также сообщалось, что при сдаче пая в аренду владельцам стоит помнить о налоговых обязательствах — ведь по закону ответственность за расчеты с бюджетом не всегда автоматически ложится на плечи арендатора.

земля налоги недвижимость пенсионеры льготы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
