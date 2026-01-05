Право собственности на недвижимость — могут ли забрать жилье, которое не внесено в реестр

Документы на столе. Фото: Freepik

В последнее время по сети распространяются тревожные сообщения: мол, если ваше жилье не внесено в Реестр вещных прав (особенно то, что покупалось до 2013 года), то вы уже чуть ли не "бомж" и государство вот-вот заберет квадратные метры.

Адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале успокаивает: отсутствие записи в "цифре" — это еще не потеря собственности. Вопрос не в том, заберут ли у вас дом, а в том, сколько нервов вы потратите, если придется доказывать, что он ваш.

Реестр недвижимости и право собственности

Почему все так держатся за этот Реестр? Дело в элементарном удобстве и безопасности. Когда данные есть в базе, вы подтверждаете свои права за считанные минуты.

"Если ваше недвижимое имущество зарегистрировано в Реестре недвижимости, тогда вы очень просто можете доказать свое право собственности на определенный объект из любой точки земли, получив выписку из Реестра", — объясняет Симутин.

Что будет с недвижимостью, оформленной до 2013 года

Если вы оформляли жилье в 2003-2013 годах, ваши данные есть в национальных базах. Это уже хорошо, но есть нюанс: подтвердить право собственности можно только внутри страны через запросы к базам БТИ.

А вот владельцам недвижимости, оформленной до 2003 года, повезло меньше всего. Здесь все держится на "честном слове" бумажных выписок и печатей.

"Тогда доказать право можно только с помощью бумажного носителя права собственности", — отмечает адвокат.

Худший сценарий — если бумаги потеряны, а архив БТИ сгорел или оказался в оккупации. Тогда путь только один - в суд, и результат там никто не гарантирует.

"Если архив сгорел — тогда никак: только через суд с неизвестными шансами", — говорит Симутин.

Почему возник миф об изъятии жилья

Люди часто путают само право на имущество и способ его подтверждения. Государство не имеет законных оснований просто так "аннулировать" вашу квартиру только из-за отсутствия электронной записи. Но без нее вы становитесь уязвимыми: сложнее продать, подарить или защититься от рейдеров.

Совет прост: не ждите "грома". Пока документы на руках и архивы работают — оцифруйте свое право.

"Так ведь это миф. Вывод: внесите жилье в Реестр вещных прав и не имейте хлопот, особенно в условиях военного положения", — заключает адвокат.

В конце концов, регистрация в Дії или у нотариуса — это не прихоть чиновников, а ваша собственная инвестиция в спокойный сон.

Право собственности на долю недвижимости в Украине

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в долевой собственности каждый совладелец имеет четко определенную долю, тогда как в общей совместной она не установлена до момента раздела.

"Форма собственности определяет объем прав совладельца и его возможности по продаже или разделу имущества", — подчеркнул юрист.

Именно от этого будет зависеть, какие решения можно будет принимать в дальнейшем.

Ранее мы рассказывали, в чем разница между правом собственности и пропиской. А также, кто может потерять право собственности на дом в 2026 году.