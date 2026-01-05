Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Недвижимость без реестра — можно ли потерять право собственности

Недвижимость без реестра — можно ли потерять право собственности

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 17:05
Право собственности на недвижимость — могут ли забрать жилье, которое не внесено в реестр
Документы на столе. Фото: Freepik

В последнее время по сети распространяются тревожные сообщения: мол, если ваше жилье не внесено в Реестр вещных прав (особенно то, что покупалось до 2013 года), то вы уже чуть ли не "бомж" и государство вот-вот заберет квадратные метры.

Адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале успокаивает: отсутствие записи в "цифре" — это еще не потеря собственности. Вопрос не в том, заберут ли у вас дом, а в том, сколько нервов вы потратите, если придется доказывать, что он ваш.

Реклама
Читайте также:

Реестр недвижимости и право собственности

Почему все так держатся за этот Реестр? Дело в элементарном удобстве и безопасности. Когда данные есть в базе, вы подтверждаете свои права за считанные минуты.

"Если ваше недвижимое имущество зарегистрировано в Реестре недвижимости, тогда вы очень просто можете доказать свое право собственности на определенный объект из любой точки земли, получив выписку из Реестра", — объясняет Симутин.

Что будет с недвижимостью, оформленной до 2013 года

Если вы оформляли жилье в 2003-2013 годах, ваши данные есть в национальных базах. Это уже хорошо, но есть нюанс: подтвердить право собственности можно только внутри страны через запросы к базам БТИ.

А вот владельцам недвижимости, оформленной до 2003 года, повезло меньше всего. Здесь все держится на "честном слове" бумажных выписок и печатей.

"Тогда доказать право можно только с помощью бумажного носителя права собственности", — отмечает адвокат.

Худший сценарий — если бумаги потеряны, а архив БТИ сгорел или оказался в оккупации. Тогда путь только один - в суд, и результат там никто не гарантирует.

"Если архив сгорел — тогда никак: только через суд с неизвестными шансами", — говорит Симутин.

Почему возник миф об изъятии жилья

Люди часто путают само право на имущество и способ его подтверждения. Государство не имеет законных оснований просто так "аннулировать" вашу квартиру только из-за отсутствия электронной записи. Но без нее вы становитесь уязвимыми: сложнее продать, подарить или защититься от рейдеров.

Совет прост: не ждите "грома". Пока документы на руках и архивы работают — оцифруйте свое право.

"Так ведь это миф. Вывод: внесите жилье в Реестр вещных прав и не имейте хлопот, особенно в условиях военного положения", — заключает адвокат.

В конце концов, регистрация в Дії или у нотариуса — это не прихоть чиновников, а ваша собственная инвестиция в спокойный сон.

Право собственности на долю недвижимости в Украине

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в долевой собственности каждый совладелец имеет четко определенную долю, тогда как в общей совместной она не установлена до момента раздела.

"Форма собственности определяет объем прав совладельца и его возможности по продаже или разделу имущества", — подчеркнул юрист.

Именно от этого будет зависеть, какие решения можно будет принимать в дальнейшем.

Ранее мы рассказывали, в чем разница между правом собственности и пропиской. А также, кто может потерять право собственности на дом в 2026 году.

недвижимость жилье квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации