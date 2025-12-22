Цены на квартиры в Украине — какой будет стоимость жилья в 2026 году

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году рынок жилья в Украине войдет в фазу осторожной стабилизации. После нескольких лет высокой турбулентности покупатели и продавцы постепенно адаптировались к новым экономическим условиям. Война, инфляция и колебания доходов все еще влияют на решения, но деловая активность в крупных городах постепенно восстанавливается.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, именно это формирует новую логику ценообразования.

Цены на недвижимость

Одной из главных тенденций остается умеренный, но стабильный рост стоимости жилья. По словам Куць, рынок уже отошел от резких скачков, характерных для кризисных периодов.

"В целом, если брать годовые тенденции, то цены на жилье в Украине могут увеличиваться ежегодно примерно на 7-13%, в зависимости от региона и типа недвижимости", — отмечает Куць.

Самыми дорогими традиционно остаются Киев, Львов, Одесса и другие областные центры. В то же время в менее активных регионах рост может быть почти незаметным или волнообразным.

Цены на квартиры

По данным эксперта, медианные цены на вторичном рынке в конце 2025 года следующие:

Киев — 1-комнатная квартира около 3 млн грн, 3-комнатная — до 7 млн грн;

Одесса — ориентировочно 2 и 3 млн грн;

Львов — от 2 млн грн за однокомнатную и от 3,9 млн грн за трехкомнатную.

Если сравнивать с 2024 годом, стоимость жилья выросла в среднем на 10-20%.

В следующем году, по прогнозам Куць, рынок сохранит тенденцию к подорожанию, но без резких движений. По ее мнению, стоит ожидать роста цен до 20% на покупку жилья.

Напомним, несмотря на постоянные риски и отток людей, первичный рынок недвижимости Украины в 2025 году пошел против течения: девелоперы выстояли и уже начали открывать продажи в новых ЖК. Также мы рассказывали, как выбрать оптимальную квадратуру квартиры для семьи.