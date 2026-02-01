Видео
Главная Рынок недвижимости Земля под многоэтажкой — имеют ли жители право на участок

Земля под многоэтажкой — имеют ли жители право на участок

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:05
Кто является собственником земли под многоквартирным домом в Украине
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине земля под многоквартирным домом — это вечный "треугольник отчаяния" между жильцами, мэрией и застройщиками. Пока вы думаете, что владеете только квартирой, кто-то ловкий может воткнуть вам под окна "генделик" или очередную остановку-магазин.

И юридически они будут правы, потому что вы не заявили свои права на территорию, отмечает юрист Максим Маслаков.

Читайте также:

На чьей стороне закон

Главный аргумент — статья 42 Земельного кодекса Украины, где указано, что участки, на которых стоят дома, вместе с придомовой территорией, должны безвозмездно передаваться в собственность или постоянное пользование совладельцам.

Это означает, что владельцы квартир являются совладельцами земли независимо от этажа или площади жилья. А любые попытки отдать ваш двор под застройку третьим лицам без вашего согласия — это прямое нарушение закона.

Можно ли оформить землю под домом

Несмотря на то, что закон на вашей стороне, автоматически право собственности в реестрах не появляется. Большинство участков до сих пор находятся в коммунальной собственности только потому, что жители не инициировали процесс оформления.

Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" четко определяет придомовую территорию как общее имущество. Даже если, не дай Бог, дом будет разрушен, право на землю остается за вами. Это ваш "страховой полис" на будущее.

Как оформить землю под многоэтажкой

Не ждите, что мэрия придет и подарит вам документы. Это путь, который надо пройти самостоятельно:

  1. Собрать инициативную группу. Проще всего это делать через ОСМД. Если у вас до сих пор ЖЭК — это первый звоночек, что землей заниматься будет труднее.
  2. Заказать бумаги. Вам понадобится землеустроительная документация. Да, это стоит денег. Но без нее вы не сможете даже шлагбаум поставить законно, не то что отбиться от незаконной застройки во дворе.
  3. Финальная регистрация. Внесение данных в Госгеокадастр и Реестр вещных прав с четкими границами.

Но помните, что оформить землю — не значит "отхватить" себе кусок под гараж или огородить личное паркоместо цепью. Земля принадлежит всем соседям вместе. Вы или владеете ею всем домом, или не владеете вообще.

Ранее мы рассказывали, кому принадлежат деревья во дворах многоэтажек. А также, какие документы нужны для строительства гаража возле многоквартирного дома.

земля дом многоэтажка собственность ОСМД
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
