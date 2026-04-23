Дизайн в гостиной певицы Сабрины Карпентер: как воссоздать вневременной интерьер (фото)

Интерьер известной певицы Сабрины Карпентер в ее поместье в Голливудских холмах стал настоящим открытием для ценителей эстетики. Ее гостиная, оформленная в природных оттенках, выглядит удивительно гармонично и спокойно. Дизайнеры уверены, что такой подход к оформлению пространства останется актуальным на десятилетия.

Секрет заключается в особой магии цветов и фактур, которые дарят ощущение единения с природой прямо посреди мегаполиса, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Цвета для гостиной, которые не выходят из моды

Основой пространства стала палитра, состоящая из кремового, глубокого коричневого и насыщенного зеленого. Это сочетание создает "землистую" атмосферу, которая выглядит дорого и одновременно очень уютно. Вместо острых углов дизайнеры использовали плавные линии и изгибы, что придает комнате органичный вид.

"Зеленый, коричневый и кремовый - это идеальная группа цветов для создания того самого органического вайба, за которым сегодня все охотятся. Пока мы все больше привязываемся к экранам, мы стремимся вернуться к красоте природы", — объясняет основательница Selena Michele Interiors Селена Рейф.

Гостиная Сабрины Карпентер. Фото: houseofrolison/Instagram

Как сочетать природные цвета в интерьере

Главная особенность гостиной Сабрины — то, как она взаимодействует с пейзажем за окном. Цвета мебели будто продолжают ландшафт, превращая окна в живые картины. Такой прием помогает успокоить нервную систему и создать дома зону настоящего релакса.

"Одно слово: природа. Если вы проектируете пространство по природным мотивам, оно гарантированно будет вневременным. Это мои любимые цвета в дизайне, потому что они никогда не надоедают", — добавляет дизайнер Алекса Кингери.

Природные цвета в гостиной Карпентер. Фото:houseofrolison/Instagram

Подходит ли эта палитра для маленькой гостиной

Такое решение работает даже в небольших пространствах. Светлые кремовые оттенки визуально расширяют комнату, а зеленый добавляет глубины.

Дизайнеры советуют выбирать материалы, напоминающие о природе: мягкую штукатурку или шерстяные ковры для кремовых акцентов, дерево для коричневых элементов и живые растения для зеленого цвета.

"Используйте коричневый и кремовый как базу для пола и стен. Большинство мебели оставьте нейтральной, а зеленый добавьте через подушки, декор или просто домашние цветы", — советует Алекса Кингери.

Главное — не перегружать интерьер деталями и оставить достаточно "воздуха".

