Столовая Сталлоне получила смелый вид благодаря одному решению (фото)

Сильвестр Сталлоне. Фото: Reuters

Современные интерьеры все чаще строят не от мебели, а от идеи. Именно такой подход выбрали Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин Сталлоне для своей столовой. Пространство получилось ярким, целостным и одновременно не перегруженным деталями.

Главный акцент здесь — не стол или стулья, а искусство, которое формирует все настроение комнаты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн столовой вокруг искусства

Интерьер создавал дизайнер Мартин Буллард, который сделал ставку на картины как основу композиции. Работы Дэмиен Херст и Джордж Кондо не просто украшают стены - они задают цвета, пропорции и даже атмосферу.

"Мощный арт не просто декорирует комнату — он дает ей смысл, энергию и направление", — объясняет дизайнер.

Как выбрать цвета для столовой

Центральным элементом палитры стал глубокий, почти магический синий, отсылающий к эстетике Ива Кляйна. Этот оттенок "разлили" по всему помещению: от зеркального блеска лакированного стола до хрупкой стеклянной люстры. Такой прием позволяет избежать хаоса - палитра остается единой, хоть и очень характерной.

Дизайнер убежден, что именно такой подход делает жилье особенным.

"Я люблю, когда искусство становится якорем пространства, а все остальное будто выстраивается вокруг него", — добавляет Буллард.

Столовая Сильвестра Сталлоне. Фото: martynbullard/Instagram

Как повторить интерьер со смелым акцентом

Если вы хотите повторить это настроение, не обязательно превращать собственную столовую в галерею. Секрет в балансе. Можно оставить базовую мебель нейтральной, но добавить "перца" через цветные стулья или выразительный декор.

Главное — найти ту самую деталь, которая станет вашим визуальным центром.

Завершают композицию мелочи: вазы и подсвечники, которые подхватывают основной тон картин. Это создает ощущение завершенности, где каждая вещь на своем месте.

"Важно подхватить один цвет из картины и повторить его в пространстве - так возникает гармония", — заключает Буллард.

В конце концов, этот интерьер доказывает: даже одна сильная идея стоит десятка дорогих, но безликих вещей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что вместо привычной пафосной позолоты, дом Сильвестра Сталлоне демонстрирует удивительную сдержанность и интеллектуальный стиль. Все тот же дизайнер Мартин Лоуренс Буллард мастерски превратил обеденную зону в пространство, где благородный металл добавляет уюта, а не щеголяет роскошью.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году на смену дорогому мрамору и капитальным ремонтам приходит чистый прагматизм. Тренд задает кухня Дэвида Бекхэма, где главным акцентом стал лаконичный фартук из нержавейки. Это идеальный пример того, как всего одна меткая деталь освежает все пространство без лишней пыли и затрат.