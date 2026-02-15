Видео
Наследие СССР — когда истекает срок эксплуатации хрущевок

Дата публикации 15 февраля 2026 11:22
На сколько лет рассчитаны хрущевки и что будет после завершения срока эксплуатации
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине тысячи домов остались с советских времен, а так называемые хрущевки проектировали как временное жилье. Обычно их расчетный срок службы составлял 50-75 лет. Кирпичные дома могли простаивать дольше, а панельные в основном рассчитывались примерно на 50 лет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой срок эксплуатации хрущевок и что будет с домами после его окончания.

Большинство пятиэтажек, возведенных в 60-х годах, формально исчерпали ресурс около 2010 года. Однако завершение срока эксплуатации не означает автоматического сноса.

Что происходит после завершения срока эксплуатации хрущевок

По истечении нормативного срока здание должны обследовать и принять решение о реконструкции. Речь идет не о косметическом ремонте, а о комплексных работах:

  • замене электросетей и сантехники;
  • утепление фасадов и крыш;
  • усилении конструкций при необходимости.

Глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк отмечала, что до полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 10 тысяч объектов устаревшего фонда.

"Проектировались хрущевки как временное жилье, но сейчас большинству из них уже 60-70 лет, то есть срок эксплуатации исчерпан", — подчеркнула она.

По ее словам, материалы постепенно теряют прочность, появляются риски трещин и проседания. В то же время это не означает немедленной аварийности каждого дома.

Снесут ли хрущевки в Украине

Вопрос обновления старого фонда обсуждают еще с 2006 года. Однако ставка делается не на массовый снос, а на реновацию.

"Решит ли жилищный вопрос снос хрущевок Конечно нет. Зато реновация устаревшего жилого фонда реальная история", — отметила Шуляк.

Среди причин такого подхода:

  • высокая стоимость нового строительства;
  • дефицит жилья из-за войны;
  • необходимость сохранить имеющийся жилой ресурс.

В ближайшие годы ключевым станет вопрос финансирования и комплексных программ модернизации. Именно от этого зависит, получат ли жители старых домов безопасное и энергоэффективное жилье без радикального сценария сноса.

Как сообщалось, хрущевки — настоящий ветеран рынка, которого любят за доступность и уютные дворы, несмотря на вечную тесноту. Однако за скромным фасадом скрываются серьезные технические "сюрпризы", поэтому перед любым ремонтом стоит хорошо изучить состояние коммуникаций и стен.

Также мы рассказывали, что планировка хрущевок до сих пор вызывает немало вопросов, особенно из-за крошечной глухой кладовки, которую в народе прозвали "тещиной комнатой". Несмотря на ироничное название и многочисленные споры, появление такого уголка было продиктовано строгой прагматикой тогдашней жилищной политики.

