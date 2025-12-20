Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото)

Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото)

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 20:12
Майкл Бубле показал свою роскошную елку — чем она покорила дизайнеров (фото)
Майкл Бубле. Фото: Reuters

Майкл Бубле, похоже, решил в этом году вообще не сдерживаться - его елка стала настоящим праздником максимализма. Здесь нет никакого модного минимализма или "инстаграмной" сдержанности. Наоборот: все выглядит так, будто он просто собрал все самое лучшее и самое родное в одном месте.

Бубле, которого еще называют "Королем Рождества" решил отказаться от сдержанных трендов и устроил в своем доме настоящий "праздник избытка", пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Его елка — это искренний манифест максимализма, который доказывает: классика никогда не выходит из моды.

Чем поражает декор певца

Вместо "инстаграмной" пустоты Бубле выбрал щедрость. Дерево буквально "тонет" в стеклянных шарах, звездах и винтажных украшениях. Цветовая гамма — традиционная для Рождества: красный, зеленый и серебряный.

 

Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото) - фото 1
Семья Бубле у елки. Фото: michaelbuble/Instagram

Однако настоящей фишкой стал необычный подход к текстурам. Вместо привычного "дождика" певец использовал специальную декоративную сетку.

Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото) - фото 2
Семья Бубле наряжает елку. Фото: michaelbuble/Instagram

Она окутывает дерево, создавая иллюзию свежего снега и добавляя декору невероятного объема.

Главные акценты елки Бубле:

  1. Винтаж: ретро-игрушки и классические банты, напоминающие о детстве.
  2. Масштаб: гигантские хромированные шары, которые контрастируют с мелкими деталями.
  3. Ирония: среди роскошного декора можно найти забавные фигурки Санты.

Стиль Майкла Бубле — это прямой ответ на усталость от "холодного" минимализма. Сегодня в мире праздничного дизайна снова ценится характер и личная история, а не просто картинка из каталога.

 

Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото) - фото 3
Бубле с детьми возле елки. Фото: michaelbuble/Instagram

Певец как бы напоминает своим поклонникам: Рождество — это не о правилах дизайна, а об уюте, теплых воспоминаниях и той самой детской радости, которой нам сейчас так не хватает.

Ранее мы рассказывали, что вместо традиционного сочетания красного, зеленого и золотого, Селин Дион выбрала для рождественского декора эстетику тихого заснеженного утра, что дарит ощущение зимнего покоя вместо классического буйства цветов.

Но в противовес традиционным представлениям о масштабном и ярком праздничном декоре, подход Евы Мендес и Райана Гослинга оказался совсем другим — тихим, сдержанным и почти случайным.

новогодняя елка зарубежные звезды Дизайн Семейные праздники Новый год 2026
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации