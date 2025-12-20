Майкл Бубле показал свою роскошную елку — чем она покорила дизайнеров (фото)

Шедевр максимализма — чем удивляет елка Майкла Бубле (фото)
Майкл Бубле, похоже, решил в этом году вообще не сдерживаться - его елка стала настоящим праздником максимализма. Здесь нет никакого модного минимализма или "инстаграмной" сдержанности. Наоборот: все выглядит так, будто он просто собрал все самое лучшее и самое родное в одном месте.
Бубле, которого еще называют "Королем Рождества" решил отказаться от сдержанных трендов и устроил в своем доме настоящий "праздник избытка", пишет издание Homes & Gardens.
Его елка — это искренний манифест максимализма, который доказывает: классика никогда не выходит из моды.
Чем поражает декор певца
Вместо "инстаграмной" пустоты Бубле выбрал щедрость. Дерево буквально "тонет" в стеклянных шарах, звездах и винтажных украшениях. Цветовая гамма — традиционная для Рождества: красный, зеленый и серебряный.
Однако настоящей фишкой стал необычный подход к текстурам. Вместо привычного "дождика" певец использовал специальную декоративную сетку.
Она окутывает дерево, создавая иллюзию свежего снега и добавляя декору невероятного объема.
Главные акценты елки Бубле:
- Винтаж: ретро-игрушки и классические банты, напоминающие о детстве.
- Масштаб: гигантские хромированные шары, которые контрастируют с мелкими деталями.
- Ирония: среди роскошного декора можно найти забавные фигурки Санты.
Стиль Майкла Бубле — это прямой ответ на усталость от "холодного" минимализма. Сегодня в мире праздничного дизайна снова ценится характер и личная история, а не просто картинка из каталога.
Певец как бы напоминает своим поклонникам: Рождество — это не о правилах дизайна, а об уюте, теплых воспоминаниях и той самой детской радости, которой нам сейчас так не хватает.
