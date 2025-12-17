Уникальные елки Евы Мендес как новый тренд декора (фото)

Праздничные елки Ева Мендес — чем они покорили дизайнеров (фото)
У многих людей праздничный декор часто ассоциируется с чем-то масштабным и броским. Большая елка, много украшений, отдельные зоны "под праздники". Но история с Евой Мендес и Райаном Гослингом пошла совсем другим путем — тихим, почти случайным.
На фото, которым Ева поделилась в соцсетях, нет никакого пафоса, отмечает издание Homes & Gardens.
Кухня, обычная столешница, бытовые мелочи — и несколько маленьких елок, поставленных так, будто они всегда там были. Не в центре внимания, не как главный элемент, а скорее как деталь, которую замечаешь не сразу.
Елки на кухне без эффекта показательности
Размещение — ключевое. Мини-елки стоят за краном, в зоне, где ежедневно готовят, моют посуду, пьют кофе. Это не "парадное" пространство, но именно поэтому оно работает. Праздничное настроение появляется между делами, без специального сценария.
Рядом — ротанговые абажуры, комнатное растение, узнаваемые кухонные аксессуары. Ничего специально не меняли под Рождество. И в этом чувствуется спокойствие: декор не навязывается, он просто существует рядом.
Почему этот подход выглядит живым
Возможно, дело не в самих елках, а в том, что они появились там, где их обычно не ставят.
"Праздничный декор лучше воспринимается в тех зонах, которыми пользуются ежедневно. Небольшие детали способны изменить ощущение пространства без лишнего давления", — отмечает дизайнер интерьеров Анна Прескотт.
То есть речь не идет о новом тренде или правиле. Скорее — о внимательности к собственному дому и привычкам.
Что можно взять себе на заметку
Повторять точную картинку не обязательно. Идея скорее в подходе, чем в форме. В реальной жизни это может выглядеть так:
- несколько маленьких праздничных предметов в зоне, где вы бываете каждый день;
- декор, который не требует уборки всего остального;
- вещи, которые не кричат "праздник", а тихо его поддерживают.
- Эксперты советуют не спешить с яркими решениями.
"Пара сезонных деталей, теплый свет или простая зелень могут добавить настроения, не перегружая пространство", — подчеркивает Прескотт.
По ее словам, важно не перекрыть то, что уже работает.
Ранее сообщалось, в противовес традиционному праздничному разнообразию, Селин Дион предпочла сдержанную зимнюю эстетику, воплощающую спокойствие заснеженного утра.
Также мы рассказывали, что елка Хлои Кардашьян вызвала настоящий ажиотаж благодаря уникальному сочетанию роскоши и минимализма, где вместо традиционного декора главную роль сыграли ветви эвкалипта и изящные красные цветы.
