Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Праздничные елки Ева Мендес — чем они покорили дизайнеров (фото)

Праздничные елки Ева Мендес — чем они покорили дизайнеров (фото)

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 20:08
Уникальные елки Евы Мендес как новый тренд декора (фото)
Ева Мендес. Фото: Reuters

У многих людей праздничный декор часто ассоциируется с чем-то масштабным и броским. Большая елка, много украшений, отдельные зоны "под праздники". Но история с Евой Мендес и Райаном Гослингом пошла совсем другим путем — тихим, почти случайным.

На фото, которым Ева поделилась в соцсетях, нет никакого пафоса, отмечает издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Кухня, обычная столешница, бытовые мелочи — и несколько маленьких елок, поставленных так, будто они всегда там были. Не в центре внимания, не как главный элемент, а скорее как деталь, которую замечаешь не сразу.

Елки на кухне без эффекта показательности

Размещение — ключевое. Мини-елки стоят за краном, в зоне, где ежедневно готовят, моют посуду, пьют кофе. Это не "парадное" пространство, но именно поэтому оно работает. Праздничное настроение появляется между делами, без специального сценария.

 

Праздничные елки Ева Мендес — чем они покорили дизайнеров (фото) - фото 1
Ева Мендес на кухне. Фото: evamendes/Instagram

Рядом — ротанговые абажуры, комнатное растение, узнаваемые кухонные аксессуары. Ничего специально не меняли под Рождество. И в этом чувствуется спокойствие: декор не навязывается, он просто существует рядом.

 

Праздничные елки Ева Мендес — чем они покорили дизайнеров (фото) - фото 2
Мини-елки у Евы Мендес на кухне. Фото: evamendes/Instagram

Почему этот подход выглядит живым

Возможно, дело не в самих елках, а в том, что они появились там, где их обычно не ставят.

"Праздничный декор лучше воспринимается в тех зонах, которыми пользуются ежедневно. Небольшие детали способны изменить ощущение пространства без лишнего давления", — отмечает дизайнер интерьеров Анна Прескотт.

То есть речь не идет о новом тренде или правиле. Скорее — о внимательности к собственному дому и привычкам.

Что можно взять себе на заметку

Повторять точную картинку не обязательно. Идея скорее в подходе, чем в форме. В реальной жизни это может выглядеть так:

  • несколько маленьких праздничных предметов в зоне, где вы бываете каждый день;
  • декор, который не требует уборки всего остального;
  • вещи, которые не кричат "праздник", а тихо его поддерживают.
  • Эксперты советуют не спешить с яркими решениями.

"Пара сезонных деталей, теплый свет или простая зелень могут добавить настроения, не перегружая пространство", — подчеркивает Прескотт.

По ее словам, важно не перекрыть то, что уже работает.

Ранее сообщалось, в противовес традиционному праздничному разнообразию, Селин Дион предпочла сдержанную зимнюю эстетику, воплощающую спокойствие заснеженного утра.

Также мы рассказывали, что елка Хлои Кардашьян вызвала настоящий ажиотаж благодаря уникальному сочетанию роскоши и минимализма, где вместо традиционного декора главную роль сыграли ветви эвкалипта и изящные красные цветы.

Рождество новогодняя елка зарубежные звезды Дизайн Новый год 2026
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации