Уникальные елки Евы Мендес как новый тренд декора (фото)

Ева Мендес. Фото: Reuters

У многих людей праздничный декор часто ассоциируется с чем-то масштабным и броским. Большая елка, много украшений, отдельные зоны "под праздники". Но история с Евой Мендес и Райаном Гослингом пошла совсем другим путем — тихим, почти случайным.

На фото, которым Ева поделилась в соцсетях, нет никакого пафоса, отмечает издание Homes & Gardens.

Кухня, обычная столешница, бытовые мелочи — и несколько маленьких елок, поставленных так, будто они всегда там были. Не в центре внимания, не как главный элемент, а скорее как деталь, которую замечаешь не сразу.

Елки на кухне без эффекта показательности

Размещение — ключевое. Мини-елки стоят за краном, в зоне, где ежедневно готовят, моют посуду, пьют кофе. Это не "парадное" пространство, но именно поэтому оно работает. Праздничное настроение появляется между делами, без специального сценария.

Ева Мендес на кухне. Фото: evamendes/Instagram

Рядом — ротанговые абажуры, комнатное растение, узнаваемые кухонные аксессуары. Ничего специально не меняли под Рождество. И в этом чувствуется спокойствие: декор не навязывается, он просто существует рядом.

Мини-елки у Евы Мендес на кухне. Фото: evamendes/Instagram

Почему этот подход выглядит живым

Возможно, дело не в самих елках, а в том, что они появились там, где их обычно не ставят.

"Праздничный декор лучше воспринимается в тех зонах, которыми пользуются ежедневно. Небольшие детали способны изменить ощущение пространства без лишнего давления", — отмечает дизайнер интерьеров Анна Прескотт.

То есть речь не идет о новом тренде или правиле. Скорее — о внимательности к собственному дому и привычкам.

Что можно взять себе на заметку

Повторять точную картинку не обязательно. Идея скорее в подходе, чем в форме. В реальной жизни это может выглядеть так:

несколько маленьких праздничных предметов в зоне, где вы бываете каждый день;

декор, который не требует уборки всего остального;

вещи, которые не кричат "праздник", а тихо его поддерживают.

Эксперты советуют не спешить с яркими решениями.

"Пара сезонных деталей, теплый свет или простая зелень могут добавить настроения, не перегружая пространство", — подчеркивает Прескотт.

По ее словам, важно не перекрыть то, что уже работает.

