Самые популярные регионы по программе єОселя — где чаще берут ипотеку

Программа "єОселя" постепенно меняет географию ипотечного спроса в Украине. Если на старте логичным лидером выглядел Киев и несколько крупных городов, сегодня ситуация становится значительно более равномерной.

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, государство сознательно движется к тому, чтобы возможность приобрести жилье по льготной ипотеке была доступна не только в мегаполисах, а по всей стране.

"Я бы не хотел, чтобы лидером по кредитованию был Киев, Львов и еще несколько регионов. Наша цель — покрыть всю Украину возможностями купить квартиру или дом", — объясняет он.

Где больше всего берут ипотеку по єОселе

Сегодня программа охватывает около 500 населенных пунктов — от областных центров до небольших городов и сел. Именно это позволило другим регионам быстро догнать традиционных лидеров.

По словам Мецгера, активный рост демонстрируют:

Одесская область;

Хмельницкая область;

Ивано-Франковская область;

Волынь.

Эти регионы все чаще становятся точками новых ипотечных сделок.

"Очень быстро догоняют лидеров по кредитованию, и это реально вдохновляет", — отмечает Мецгер.

Почему застройщики идут в малые города

Одним из ключевых факторов популярности регионов стала работа с застройщиками. Государство не просто выдвигает требования, но и делится аналитикой: кто именно хочет покупать жилье, какой состав семей, уровень доходов и желаемую площадь.

"Застройщик может сказать: хочу строить в Дубно. А мы показываем — там есть спрос, вот такие семьи и такие метражи", — объясняет Мецгер.

В результате часть девелоперов перепроектировала жилье на меньшие и более доступные квартиры и сменила концепцию на более социальную.

Застройщиков мотивируют переходить на формат whitebox, когда квартира готова к заселению без длительного ремонта.

"Людям важно заехать и сразу жить. Не ждать год, не искать деньги на ремонт", — подчеркивает Мецгер.

По его словам, к программе уже присоединились:

117 застройщиков;

почти 300 строительных площадок;

около 300 аккредитованных проектов.

Эти компании работают прозрачно и, по словам Мецгера, платят больше налогов, чем раньше.

Почему єОселя делает ставку на первичный рынок

Фокус на новостройках имеет четкое экономическое обоснование. Если жилье продается на вторичном рынке, деньги могут выйти за пределы страны. На первичке они остаются в Украине — в виде налогов, зарплат и заказов для бизнеса.

"Мы хотим, чтобы эти средства работали здесь и помогали государству выстоять экономически", — отмечает Мецгер.

Именно сильная строительная отрасль, по его словам, станет основой быстрого послевоенного восстановления страны.

Как можно продать жилье на вторичном рынке по єОселе

Использование программы для вторичного жилья жестко ограничено. Как отметил Мецгер, это возможно только в двух случаях:

если жилье расположено в областях вблизи фронта;

если покупатель имеет статус ВПЛ.

Во всех остальных ситуациях речь идет о новостройках или домах не старше трех лет.

Ранее мы рассказывали, на каком этапе оформления ипотеки по єОселе банки чаще всего "отсеивают" клиентов. А также какая категория украинцев получит самые выгодные условия по этой государственной программе.