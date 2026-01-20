Как оформить отказ от права собственности на недвижимость в Украине — правила в 2026 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Быть владельцем недвижимости — это не всегда о прибыли. Иногда квартира или дом становятся настоящим бременем: аварийное состояние, заоблачные налоги или просто невозможность ухаживать за имуществом (особенно, если вы за границей). В таких случаях лучший выход — официально разорвать связь с объектом путем отказа от права собственности.

Гражданский кодекс Украины прямо предусматривает возможность добровольного отказа от имущества. Закон позволяет собственнику прекратить свои права, но лишь при условии юридического подтверждения намерения.

Какие документы нужны для отказа от недвижимости

Процедура начинается с подготовки базового пакета документов. Без него нотариус не сможет зафиксировать прекращение права собственности.

Обычно необходимо предоставить:

Паспорт и ИНН (стандартная процедура). Оригиналы документов на недвижимость (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности или дарственная). Заявление. Его обычно готовит сам нотариус на месте, вам нужно только поставить подпись.

Как проходит процедура отказа от права собственности

Весь процесс обычно укладывается в один визит. Вы приходите к нотариусу (государственному или частному), он проверяет объект на "чистоту" и, если нет арестов или запретов, вносит запись о прекращении вашего права собственности. Вы оплачиваете услуги нотариуса и админсбор.

Но если имущество под залогом или в ипотеке, просто "отказаться" от него не позволят. Сначала придется закрыть вопрос с кредиторами.

Прежде чем идти к нотариусу, проверьте, нет ли у вас "хвостов" по этой недвижимости. Любые судебные споры или невыплаченные долги могут заблокировать процедуру в последний момент.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине совместная собственность на недвижимость нередко становится причиной затяжных споров. Как подчеркнул юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что обращение в суд в таких вопросах — это не крайняя мера, а вполне рабочий инструмент для защиты своих прав.

"Судебное вмешательство необходимо тогда, когда компромисс исчерпан или его вообще не было", — объясняет эксперт.

В таких делах судья не просто выносит формальное решение, а ищет наиболее жизнеспособный сценарий решения конфликта. По словам юриста, арсенал судебных решений достаточно широк.

"Суд может не только поделить имущество, но и установить порядок пользования или присудить денежную компенсацию", — говорит Козляк.

Это позволяет расставить точки над "і" даже тогда, когда совладельцы категорически не могут договориться между собой.

