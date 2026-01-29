Круглі будинки в СРСР — навіщо будували та чому мешканці були незадоволені (фото)

Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так
У 1970-х роках СРСР активно забудовував міста типовими багатоповерхівками. Одноманітність житла стала проблемою не лише естетичною, а й ідеологічною. Саме тоді з’явилася ідея створити незвичні круглі будинки, які мали продемонструвати технічні можливості країни та освіжити міський простір.
Проєкт виглядав амбітно і символічно, і, звісно, була красива легенда про п’ять будинків-кілець, які мали символізувати Олімпіаду-80, повідомляється на YouTube-каналі Pribambas TV.
Навіщо будували круглі будинки в СРСР
Архітектор Євген Стамо та інженер Олександр Маркелов з’ясували, що для створення кільцевої форми достатньо змістити стандартні квартирні блоки і з’єднати їх під кутом у шість градусів (це та сама "похибка", що дозволяла панелькам вигинатися).
Перший такий об’єкт завершили у 1972 році — він налічував близько 900 квартир і одразу привернув увагу державної комісії.
Чому мешканці були незадоволені життям
Практика швидко показала слабкі місця експерименту. Перше, на чому "спіткнулися" новосели — це стіни. Хоч блоки й були стандартними, кімнати все одно вийшли трохи трапецієподібними.
Спробуйте втиснути радянську прямокутну стінку чи ліжко в таку кімнату — і у вас обов'язково залишиться дивний трикутний зазор, де тільки пил збиратиметься.
Потім вилізли інші нюанси:
- Ефект "стадіону". Через форму двору будь-яке слово, сказане пошепки біля під'їзду, було чути на восьмому поверсі на іншому боці кола.
- Пліснява та сутінки. У квартири, що виходили вікнами у двір, сонце зазирало рідко. А через погану циркуляцію повітря кути взимку починали "цвісти".
Чому проєкт круглих будинків згорнули
У підсумку, замість п'яти олімпійських кілець збудували лише два. Виявилося, що обслуговувати таку споруду — це логістичне пекло, а собівартість будівництва через купу нестандартних вузлів злетіла до небес.
Сьогодні ці будинки — просто дивний артефакт епохи. Вони ефектно виглядають з дрона, але жити в них — те ще задоволення. Це той випадок, коли архітектурне его виявилося важливішим за комфорт звичайних людей, які потім роками намагалися рівно повісити полицю на криву стіну.
