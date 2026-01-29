Відео
Головна Ринок нерухомості Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так

Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 14:32
Круглі будинки в СРСР — навіщо будували та чому мешканці були незадоволені (фото)
Круглий будинок. Фото: YouTube/Pribambas TV

У 1970-х роках СРСР активно забудовував міста типовими багатоповерхівками. Одноманітність житла стала проблемою не лише естетичною, а й ідеологічною. Саме тоді з’явилася ідея створити незвичні круглі будинки, які мали продемонструвати технічні можливості країни та освіжити міський простір.

Проєкт виглядав амбітно і символічно, і, звісно, була красива легенда про п’ять будинків-кілець, які мали символізувати Олімпіаду-80, повідомляється на YouTube-каналі Pribambas TV.

Читайте також:

Навіщо будували круглі будинки в СРСР

Архітектор Євген Стамо та інженер Олександр Маркелов з’ясували, що для створення кільцевої форми достатньо змістити стандартні квартирні блоки і з’єднати їх під кутом у шість градусів (це та сама "похибка", що дозволяла панелькам вигинатися).

Перший такий об’єкт завершили у 1972 році — він налічував близько 900 квартир і одразу привернув увагу державної комісії.

 

Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так - фото 1
Зведення круглого будинку. Фото: YouTube/Pribambas TV

Чому мешканці були незадоволені життям

Практика швидко показала слабкі місця експерименту. Перше, на чому "спіткнулися" новосели — це стіни. Хоч блоки й були стандартними, кімнати все одно вийшли трохи трапецієподібними.

Спробуйте втиснути радянську прямокутну стінку чи ліжко в таку кімнату — і у вас обов'язково залишиться дивний трикутний зазор, де тільки пил збиратиметься.

 

Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так - фото 2
Круглий будинок зверху. Фото: YouTube/Pribambas TV

Потім вилізли інші нюанси:

  1. Ефект "стадіону". Через форму двору будь-яке слово, сказане пошепки біля під'їзду, було чути на восьмому поверсі на іншому боці кола. 
  2. Пліснява та сутінки. У квартири, що виходили вікнами у двір, сонце зазирало рідко. А через погану циркуляцію повітря кути взимку починали "цвісти".

Чому проєкт круглих будинків згорнули

У підсумку, замість п'яти олімпійських кілець збудували лише два. Виявилося, що обслуговувати таку споруду — це логістичне пекло, а собівартість будівництва через купу нестандартних вузлів злетіла до небес.

 

Ці будинки в СРСР мешканці критикували через форму — що було не так - фото 3
Круглий будинок. Фото: YouTube/Pribambas TV

Сьогодні ці будинки — просто дивний артефакт епохи. Вони ефектно виглядають з дрона, але жити в них — те ще задоволення. Це той випадок, коли архітектурне его виявилося важливішим за комфорт звичайних людей, які потім роками намагалися рівно повісити полицю на криву стіну.

Раніше ми розповідали, навіщо в радянських домах будували мости. А також, які нюанси приховують сталінки

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
