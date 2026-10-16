Нужно ли платить налог за гараж: от чего зависит сумма и кому предоставляются льготы

Гаражи рядом с жилыми домами. Фото: Новини.LIVE

Владельцы гаражей в Украине могут получать налоговые уведомления и уплачивать налог на недвижимость, однако это зависит от типа сооружения, оформления права собственности и правил налогообложения в конкретной общине. В то же время обычный металлический гараж без фундамента может не считаться недвижимостью. Важно знать, в каких случаях возникает обязанность платить и как проверить начисления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Нужно ли платить налог за гараж

В Украине налог на недвижимое имущество уплачивают физические и юридические лица, владеющие жилой или нежилой недвижимостью. К нежилым объектам Налоговый кодекс относит, в частности, наземные и подземные гаражи и крытые автомобильные стоянки.

Если гараж является капитальным сооружением и оформлен как объект недвижимости, владельцу может начисляться налог. Сам факт владения гаражом не означает автоматического освобождения от этого платежа.

В то же время для определения налоговых обязательств необходимо учитывать тип объекта и местные правила. Ставки налога устанавливают сельские, поселковые и городские советы, но они не могут превышать пределы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

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Когда за гараж можно не платить

Отдельно следует различать капитальный гараж и временную металлическую конструкцию. Как пояснили в ГНС в апреле 2026 года, металлический гараж без фундамента, который можно переместить без потери стоимости и изменения назначения, не считается недвижимым имуществом и не подлежит государственной регистрации как недвижимость.

Поэтому владельцу такой конструкции не должны начислять налог именно как за объект недвижимого имущества. Однако вопрос пользования землей под гаражом и возможных платежей за неё нужно рассматривать отдельно.

Также местные советы могут устанавливать льготы по налогу на жилую и нежилую недвижимость для определенных категорий собственников. Поэтому перед уплатой стоит проверить решение своей общины и выяснить, распространяются ли предусмотренные им льготы на конкретный объект.

Как рассчитывается налог на гараж

Для нежилой недвижимости базой налогообложения является ее общая площадь. В отличие от квартир и жилых домов, для которых Налоговый кодекс предусматривает уменьшение налогооблагаемой площади на 60, 120 или 180 квадратных метров в зависимости от типа жилья, эти правила не распространяются автоматически на гаражи.

Ставка зависит от решения местного совета и характеристик объекта. Согласно Налоговому кодексу она не может превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, за один квадратный метр налогооблагаемой площади.

Для физических лиц сумму налога рассчитывает налоговая служба. Уведомление-решение с расчетом и реквизитами для уплаты должно быть отправлено до 1 июля года, следующего за отчетным.

Что делать, если налоговая начислила налог

Если владелец получил уведомление об уплате налога за гараж, следует проверить правильность указанных данных. В частности, необходимо сверить площадь объекта, сведения о праве собственности и примененную ставку.

Если в начислении есть ошибка или возникают сомнения относительно обязанности уплачивать налог, можно обратиться в налоговую службу для сверки данных. Для этого следует подготовить документы, подтверждающие право собственности и характеристики гаража.

Таким образом, владельцам капитальных гаражей следует проверять местные ставки и возможные льготы, а владельцам переносных металлических конструкций — прежде всего выяснить, считается ли их объект недвижимостью. Это поможет избежать ошибочных начислений и понять, есть ли основания для уплаты налога.

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