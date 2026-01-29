Дизайн інтер'єру зірки — як вітальня Белли Хадід довела, що сірий інтерʼєр позачасовий (фото)

Белла Хадід. Фото: Reuters

Ще кілька років тому сірий в інтерʼєрі вважали безпечним і універсальним рішенням. Згодом він опинився під тиском яскравих трендів і так званого dopamine decor. Та вітальня Белли Хадід показала, що нейтральні кольори можуть виглядати актуально навіть після років популярності.

Простір її нью-йоркського лофту доводить: справа не в кольорі, а в підході, пише видання Homes & Gardens.

Сірий інтерʼєр у вітальні Белли Хадід

Вітальня оформлена у мʼяких відтінках сірого та бежевого. Світлі стіни поєднуються з шафами кольору голубиного пера, а килим зі сланцевим відтінком задає глибину.

Попри те що житло було виставлене на продаж ще у 2021 році, інтерʼєр не виглядає застарілим. Навпаки — він сприймається спокійним і позачасовим.

Втальня Белли Хадід. Фото: serhant/Instagram

Чому сірий колір знову актуальний

Цей простір руйнує стереотип про холодний сірий. Вітальня створює відчуття затишку і відновлення, чого рідко очікують від такої палітри. Секрет — у деталях і текстурах, які додають тепла та обʼєму.

У просторі використані:

мʼякі подушки та вовняні пледи;

фактурний стьобаний килим;

деревʼяні елементи у глибшому сірому тоні.

Як Белла Хадід оживила нейтральну палітру

Інтерʼєр побудований на продуманих контрастах. Світлі поверхні врівноважені темнішими акцентами, зокрема чорним журнальним столиком. Це розбиває монотонність і робить простір візуально динамічним.

Вітальня Белли Хадід нагадує: сірий працює тоді, коли його поєднують усвідомлено, граючи з відтінками, матеріалами та глибиною.

Раніше ми розповідали про інтер'єр їдальні Двейна "Скелі" Джонсона. А також, чим унікальна вітальня Емілі Ратаковскі.