Україна
Гостиная Марка Цукерберга — в чем уникальность дизайна (фото)

Гостиная Марка Цукерберга — в чем уникальность дизайна (фото)

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 20:12
Минимализм в интерьере дома Марка Цукерберга — чем уникальна гостиная (фото)
Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Интерьер гостиной Марка Цукерберга стал редким, но показательным примером того, как минимализм может выглядеть не холодным, а по-настоящему уютным. Пространство не пытается поразить технологичностью или демонстративной роскошью.

Вместо этого он работает с ощущениями спокойствия, баланса и долговечности решений, которые не будут терять актуальности с годами, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Дизайн гостиной Цукерберга в нейтральных цветах

Первое, что бросается в глаза — отсутствие "кричащих" цветов. Вместо чистого белого, от которого режет в глазах, здесь царят молочные и песочные оттенки. Это работает магически: свет в комнате не бьет в лицо, а будто растворяется.

Кажется, что пространство дышит вместе с тобой. Такой подход делает пространство живым, но не перегруженным.

Магия в деталях

Интересно, что в доме основателя Meta уют создают не экраны, а фактуры. Вот что делает этот интерьер "теплым":

  1. Огромный лохматый ковер, в котором можно буквально утонуть ногами.
  2. Дерево повсюду: столики выглядят так, будто их привезли из крафтовой мастерской, а не с конвейера.
  3. Ткань, к которой хочется прикасаться: никакой кожи или холодного пластика — только мягкая обивка.

Мебель, которая обнимает

Центральным объектом стала светлая диванная группа с округлыми линиями. Она смягчает геометрию пространства и создает ощущение плавного движения.

Стены и деревянные элементы выполнены в одной тональной гамме, что визуально расширяет комнату и усиливает ощущение целостности.

 

Гостиная Марка Цукерберга — в чем уникальность дизайна (фото) - фото 1
Марк Цукерберг с женой. Фото: zuck/Instagram

Современные интерьерные решения для открытых пространств

Отдельную роль играют природные акценты. Большое комнатное дерево добавляет органики и жизни, а зеркала с темными рамами создают композиционный баланс. Это демонстрирует, что сдержанность не означает пустоту. При правильном наслоении деталей минималистичный интерьер может быть эмоциональным и комфортным.

Ранее мы рассказывали, что необычного в дизайне интерьера дома Тома Круза. А также, в чем уникальность бассейна Джулианны Мур.

недвижимость Марк Цукерберг зарубежные звезды Дизайн зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
