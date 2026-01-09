Минимализм в интерьере дома Марка Цукерберга — чем уникальна гостиная (фото)

Гостиная Марка Цукерберга — в чем уникальность дизайна (фото)
Интерьер гостиной Марка Цукерберга стал редким, но показательным примером того, как минимализм может выглядеть не холодным, а по-настоящему уютным. Пространство не пытается поразить технологичностью или демонстративной роскошью.
Вместо этого он работает с ощущениями спокойствия, баланса и долговечности решений, которые не будут терять актуальности с годами, пишет издание Homes & Gardens.
Дизайн гостиной Цукерберга в нейтральных цветах
Первое, что бросается в глаза — отсутствие "кричащих" цветов. Вместо чистого белого, от которого режет в глазах, здесь царят молочные и песочные оттенки. Это работает магически: свет в комнате не бьет в лицо, а будто растворяется.
Кажется, что пространство дышит вместе с тобой. Такой подход делает пространство живым, но не перегруженным.
Магия в деталях
Интересно, что в доме основателя Meta уют создают не экраны, а фактуры. Вот что делает этот интерьер "теплым":
- Огромный лохматый ковер, в котором можно буквально утонуть ногами.
- Дерево повсюду: столики выглядят так, будто их привезли из крафтовой мастерской, а не с конвейера.
- Ткань, к которой хочется прикасаться: никакой кожи или холодного пластика — только мягкая обивка.
Мебель, которая обнимает
Центральным объектом стала светлая диванная группа с округлыми линиями. Она смягчает геометрию пространства и создает ощущение плавного движения.
Стены и деревянные элементы выполнены в одной тональной гамме, что визуально расширяет комнату и усиливает ощущение целостности.
Современные интерьерные решения для открытых пространств
Отдельную роль играют природные акценты. Большое комнатное дерево добавляет органики и жизни, а зеркала с темными рамами создают композиционный баланс. Это демонстрирует, что сдержанность не означает пустоту. При правильном наслоении деталей минималистичный интерьер может быть эмоциональным и комфортным.
