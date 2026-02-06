Дизайн интерьера звезды — какой трюк визуально увеличивает гостиную Марка Цукерберга (фото)

Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото)
Гостиная Марка Цукерберга привлекла внимание не только из-за статуса владельца, но и благодаря продуманному оформлению. Интерьер выполнен в сдержанном минимализме с теплыми оттенками, однако ключевую роль в восприятии пространства играют большие зеркала почти в полный рост.
В минимализме, где царят спокойные цвета, именно зеркала добавляют комнате жизни и динамики, расширяя перспективу так, что границы стен просто исчезают, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Свет, которого всегда мало
Даже если у вас огромные окна, солнце редко заглядывает в каждый угол. Зеркало работает как естественный ретранслятор.
"Зеркало можно использовать для распространения естественного света и создания иллюзии большего пространства. Если гостиная небольшая, стоит разместить большое зеркало над камином или у акцентной стены", — отмечает дизайнер Анна Франклин.
На практике это работает просто: вы ставите зеркало там, где "ловите" солнечного зайчика, и комната мгновенно становится светлее без всякой дополнительной лампы.
Как зеркала влияют на освещение комнаты
Нет смысла вешать зеркало просто "лишь бы было". Оно должно работать на картинку, которую вы видите каждый день.
Джен и Мар, основательницы Interior Fox, советуют не мудрить, а довериться природе.
"Размещение зеркала там, где естественно падает свет, остается одним из лучших дизайнерских приемов. Зеркало напротив окна воспроизводит свет и зелень, помогая добавить ощущение пространства", — говорят эксперты.
Если повесить его напротив окна, вы фактически "впускаете" часть улицы или сада в дом. Это делает интерьер более глубоким и менее зажатым.
Больше, чем просто декор
Для маленьких квартир, где каждый метр на вес золота, полноразмерное зеркало - это вообще маст-хэв. Оно заставляет глаза "гулять" по комнате, не упираясь в глухую стену. Это добавляет той самой воздушности, которой так не хватает в типовых планировках.
Гостиная Цукерберга в очередной раз доказывает: чтобы изменить настроение в доме, не обязательно сносить стены или покупать дорогую мебель. Иногда достаточно одного большого зеркала и правильного угла падения света.
