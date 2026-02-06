Видео
Україна
Видео

Главная Рынок недвижимости Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото)

Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото)

Дата публикации 6 февраля 2026 20:12
Дизайн интерьера звезды — какой трюк визуально увеличивает гостиную Марка Цукерберга (фото)
Марка Цукерберг. Фото: Reuters

Гостиная Марка Цукерберга привлекла внимание не только из-за статуса владельца, но и благодаря продуманному оформлению. Интерьер выполнен в сдержанном минимализме с теплыми оттенками, однако ключевую роль в восприятии пространства играют большие зеркала почти в полный рост.

В минимализме, где царят спокойные цвета, именно зеркала добавляют комнате жизни и динамики, расширяя перспективу так, что границы стен просто исчезают, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Свет, которого всегда мало

Даже если у вас огромные окна, солнце редко заглядывает в каждый угол. Зеркало работает как естественный ретранслятор.

"Зеркало можно использовать для распространения естественного света и создания иллюзии большего пространства. Если гостиная небольшая, стоит разместить большое зеркало над камином или у акцентной стены", — отмечает дизайнер Анна Франклин.

На практике это работает просто: вы ставите зеркало там, где "ловите" солнечного зайчика, и комната мгновенно становится светлее без всякой дополнительной лампы.

 

Гостиная Марка Цукерберга — какой трюк делает комнату больше (фото) - фото 1
Марк Цукерберг с женой в гостиной. Фото: zuck/Instagram

Как зеркала влияют на освещение комнаты

Нет смысла вешать зеркало просто "лишь бы было". Оно должно работать на картинку, которую вы видите каждый день.

Джен и Мар, основательницы Interior Fox, советуют не мудрить, а довериться природе.

"Размещение зеркала там, где естественно падает свет, остается одним из лучших дизайнерских приемов. Зеркало напротив окна воспроизводит свет и зелень, помогая добавить ощущение пространства", — говорят эксперты.

Если повесить его напротив окна, вы фактически "впускаете" часть улицы или сада в дом. Это делает интерьер более глубоким и менее зажатым.

Больше, чем просто декор

Для маленьких квартир, где каждый метр на вес золота, полноразмерное зеркало - это вообще маст-хэв. Оно заставляет глаза "гулять" по комнате, не упираясь в глухую стену. Это добавляет той самой воздушности, которой так не хватает в типовых планировках.

Гостиная Цукерберга в очередной раз доказывает: чтобы изменить настроение в доме, не обязательно сносить стены или покупать дорогую мебель. Иногда достаточно одного большого зеркала и правильного угла падения света.

Ранее мы рассказывали, почему дизайнеры обратили внимание на гостиную актрисы Джулии Робертс. А также, что необычного в гостиной Беллы Хадид.

тренды Марк Цукерберг Дизайн дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
