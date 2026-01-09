Відео
Україна
Відео

Вітальня Марка Цукерберга — в чому унікальність дизайну (фото)

Вітальня Марка Цукерберга — в чому унікальність дизайну (фото)

Дата публікації: 9 січня 2026 20:12
Мінімалізм в інтер’єрі дому Марка Цукерберга — чим унікальна вітальня (фото)
Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Інтер’єр вітальні Марка Цукерберга став рідкісним, але показовим прикладом того, як мінімалізм може виглядати не холодним, а по-справжньому затишним. Простір не намагається вразити технологічністю чи демонстративною розкішшю. 

Натомість він працює з відчуттями спокою, балансу та довговічності рішень, які не втрачатимуть актуальності з роками, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Дизайн вітальні Цукерберга у нейтральних кольорах

Перше, що кидається в очі — відсутність "кричущих" кольорів. Замість чистого білого, від якого ріже в очах, тут панують молочні та пісочні відтінки. Це працює магічно: світло в кімнаті не б'є в обличчя, а ніби розчиняється. 

Здається, що простір дихає разом із тобою. Такий підхід робить простір живим, але не перевантаженим.

Магія в деталях 

Цікаво, що в домі засновника Meta затишок створюють не екрани, а фактури. Ось що робить цей інтер’єр "теплим":

  1. Велетенський кудлатий килим, у якому можна буквально потонути ногами.
  2. Дерево всюди: столики виглядають так, ніби їх привезли з крафтової майстерні, а не з конвеєра.
  3. Тканина, до якої хочеться торкатися: ніякої шкіри чи холодного пластику — тільки м’яка оббивка.

Меблі, що обіймають

Центральним об’єктом стала світла диванна група з округлими лініями. Вона пом’якшує геометрію простору та створює відчуття плавного руху. 

Стіни й дерев’яні елементи виконані в одній тональній гамі, що візуально розширює кімнату та підсилює відчуття цілісності.

 

Вітальня Марка Цукерберга — в чому унікальність дизайну (фото) - фото 1
Марк Цукерберг з дружиною. Фото: zuck/Instagram

Сучасні інтер’єрні рішення для відкритих просторів

Окрему роль відіграють природні акценти. Велике кімнатне дерево додає органіки та життя, а дзеркала з темними рамами створюють композиційний баланс. Це демонструє, що стриманість не означає порожнечу. При правильному нашаруванні деталей мінімалістичний інтер’єр може бути емоційним і комфортним.

Раніше ми розповідали, що незвичного в дизайні інтер'єру оселі Тома Круза. А також, в чому унікальність басейну Джуліанни Мур.

нерухомість Марк Цукерберг закордонні зірки Дизайн зона комфорту
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
