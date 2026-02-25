Как Мила Кунис нарушила правило дизайна и увеличила пространство в доме (фото)

Как смелый выбор Милы Кунис преобразил темную гостиную. Фото: Reuters

В доме Милы Кунис и Эштона Кутчера в Лос Анджелесе соединены сельская эстетика и современность — высокие потолки, экологичные материалы и много воздуха. Однако больше споров вызвало смелое решение в гостиной — сочетание темно-серых деревянных стен с насыщенным изумрудным диваном.

По классическим канонам дизайна, два настолько глубоких и темных оттенка в одной комнате — это почти табу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Однако в этом интерьере правило нарушили сознательно, и результат оказался на удивление целостным.

Темный диван в серой гостиной Кунис

Дизайнеры обычно не советуют сочетать два глубоких оттенка в одной комнате. Но в гостиной Кунис появился насыщенный изумрудный диван на фоне темно серых деревянных стен.

"Глубокий темный диван не исчезает на фоне темных стен, он фиксирует пространство и создает атмосферу камерности, а не монотонности", — объясняет этот феномен архитектор Ань Ли.

Гостиная в доме Милы Кунис и Эштона Кутчера. Фото: abigailahern/Instagram

Сочетание темно зеленого и серого в интерьере

Весь секрет успеха здесь держится на "трех китах": свете, фактурах и подтонах. Благодаря огромным окнам комната буквально купается в естественном освещении. В течение дня тени смещаются, заставляя бархат дивана и матовое дерево стен постоянно менять свой вид, что не дает пространству стать "тяжелым".

Кроме того, интерьер спасает многослойность материалов: от грубой кожи стульев до мягкой живой зелени растений.

"Слои текстур и тонкие нюансы цвета делают темноту продуманной, а не плоской", — подчеркивает Ань Ли.

Как использовать темные цвета в гостиной

Впрочем, копировать такой прием стоит осторожно.

"Важно выбирать теплые оттенки зеленого и теплые серые. Холодные тона быстро сделают пространство мрачным", — предостерегает редактор Дженнифер Эберт от главной ошибки начинающих дизайнеров.

Пример дома Кунис показал, что правила существуют для ориентира. Если в вашей гостиной нет пятиметровых окон, темные цвета лучше вводить точечно, через текстиль или отдельную мебель. Но если хватает света и фактур, даже самый темный угол может стать главным "заявлением" вашего дома.

