Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Гостиная Милы Кунис – какое необычное решение удивило дизайнеров (фото)

Гостиная Милы Кунис – какое необычное решение удивило дизайнеров (фото)

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:32
Как Мила Кунис нарушила правило дизайна и увеличила пространство в доме (фото)
Как смелый выбор Милы Кунис преобразил темную гостиную. Фото: Reuters

В доме Милы Кунис и Эштона Кутчера в Лос Анджелесе соединены сельская эстетика и современность — высокие потолки, экологичные материалы и много воздуха. Однако больше споров вызвало смелое решение в гостиной — сочетание темно-серых деревянных стен с насыщенным изумрудным диваном.

По классическим канонам дизайна, два настолько глубоких и темных оттенка в одной комнате — это почти табу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Однако в этом интерьере правило нарушили сознательно, и результат оказался на удивление целостным.

Реклама
Читайте также:

Темный диван в серой гостиной Кунис

Дизайнеры обычно не советуют сочетать два глубоких оттенка в одной комнате. Но в гостиной Кунис появился насыщенный изумрудный диван на фоне темно серых деревянных стен.

"Глубокий темный диван не исчезает на фоне темных стен, он фиксирует пространство и создает атмосферу камерности, а не монотонности", — объясняет этот феномен архитектор Ань Ли.

 

Гостиная Милы Кунис – какое необычное решение удивило дизайнеров (фото) - фото 1
Гостиная в доме Милы Кунис и Эштона Кутчера. Фото: abigailahern/Instagram

Сочетание темно зеленого и серого в интерьере

Весь секрет успеха здесь держится на "трех китах": свете, фактурах и подтонах. Благодаря огромным окнам комната буквально купается в естественном освещении. В течение дня тени смещаются, заставляя бархат дивана и матовое дерево стен постоянно менять свой вид, что не дает пространству стать "тяжелым".

Кроме того, интерьер спасает многослойность материалов: от грубой кожи стульев до мягкой живой зелени растений.

"Слои текстур и тонкие нюансы цвета делают темноту продуманной, а не плоской", — подчеркивает Ань Ли.

Как использовать темные цвета в гостиной

Впрочем, копировать такой прием стоит осторожно.

"Важно выбирать теплые оттенки зеленого и теплые серые. Холодные тона быстро сделают пространство мрачным", — предостерегает редактор Дженнифер Эберт от главной ошибки начинающих дизайнеров.

Пример дома Кунис показал, что правила существуют для ориентира. Если в вашей гостиной нет пятиметровых окон, темные цвета лучше вводить точечно, через текстиль или отдельную мебель. Но если хватает света и фактур, даже самый темный угол может стать главным "заявлением" вашего дома.

Как сообщалось, пока другие гонятся за пафосным дизайном, актриса Дженнифер Гарнер наполняет свой дом душевными деталями. Даже пустой угол в комнате ребенка она сумела превратить в сказочное место для книжных вечеров, дав новую жизнь ранее бесполезному пространству.

Также вместо того чтобы годами ждать капитального ремонта, попробуйте освежить интерьер с помощью одной выразительной детали. Кэти Холмс доказывает действенность этого подхода: она заменила кучу безделушек на подоконнике лаконичной белой орхидеей, которая мгновенно добавила пространству элегантности.

Мила Кунис актеры зарубежные звезды Дизайн Эштон Кутчер
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации