Дизайн інтер'єру — що незвичного у вітальні Міли Куніс та Ештона Кутчера (фото)

Будинок Міли Куніс та Ештона Кутчера у Лос Анджелесі поєднав сільську естетику й сучасність. Простір великий, з високими стелями та продуманою екологічною концепцією. Але головна інтрига — кольорове рішення у вітальні.

За класичними канонами дизайну, два настільки глибокі й темні відтінки в одній кімнаті — це майже табу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Проте в цьому інтер’єрі правило порушили свідомо, і результат виявився напрочуд цілісним.

Темний диван у сірій вітальні Куніс

Дизайнери зазвичай не радять поєднувати два глибокі відтінки в одній кімнаті. Але у вітальні Куніс з’явився насичений смарагдовий диван на фоні темно сірих дерев’яних стін.

"Глибокий темний диван не зникає на фоні темних стін, він фіксує простір і створює атмосферу камерності, а не монотонності", — пояснює цей феномен архітектор Ань Лі.

Поєднання темно зеленого і сірого в інтер'єрі

Весь секрет успіху тут тримається на "трьох китах": світлі, фактурах та підтонах. Завдяки величезним вікнам кімната буквально купається у природному освітленні. Протягом дня тіні зміщуються, змушуючи оксамит дивана та матове дерево стін постійно змінювати свій вигляд, що не дає простору стати "важким".

Крім того, інтер'єр рятує багатошаровість матеріалів: від грубої шкіри стільців до м’якої живої зелені рослин.

"Шари текстур і тонкі нюанси кольору роблять темряву продуманою, а не пласкою", — підкреслює Ань Лі.

Чк використовувати темні кольори у вітальні

Втім, копіювати такий прийом варто обережно.

"Важливо обирати теплі відтінки зеленого і теплі сірі. Холодні тони швидко зроблять простір похмурим", — застерігає редактор Дженніфер Еберт від головної помилки початківців.

Приклад будинку Куніс показав, що правила існують для орієнтира. Якщо у вашій вітальні немає п'ятиметрових вікон, темні кольори краще вводити точково, через текстиль чи окремі меблі. Але якщо вистачає світла й фактур, навіть найтемніший куток може стати головною "заявою" вашого дому.

